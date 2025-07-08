Aksa Enerji'den Özbekistan açıklaması: Tam kapasiteyle devrede

Aksa Enerji'den bugün yapılan açıklamada "7 ay gibi rekor bir sürede ilk ateşi (first fire) verilen santralin üniteleri aşamalı olarak devreye alınarak, 6 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, basit çevrim olarak 396 MW'a denk kurulu güce ulaşmıştı. Buhar türbinlerinin de devreye alınmasıyla kombine çevrim tamamlanarak 430 MW'a denk kurulu güce ulaşılmıştır" denildi.

Açıklama şöyle:

10 Kasım 2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere, Aksa Enerji Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU ("National Electric Grid of Uzbekistan") ile Özbekistan'ın Talimercan şehrinde 430 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve işletilmesini içeren bir anlaşma imzalamıştı.

'TOPLAM KURULU GÜÇ 1.220 MW'A YÜKSELDİ'

7 ay gibi rekor bir sürede ilk ateşi (first fire) verilen santralin üniteleri aşamalı olarak devreye alınarak, 6 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, basit çevrim olarak 396 MW'a denk kurulu güce ulaşmıştı. Buhar türbinlerinin de devreye alınmasıyla kombine çevrim tamamlanarak 430 MW'a denk kurulu güce ulaşılmıştır. Böylelikle, Özbekistan'daki toplam kurulu güç 1.220 MW'a yükselmiş ve Aksa Enerji, Özbekistan'daki en büyük Türk enerji şirketi konumuna erişmiştir.

Santralde gerçekleştirilecek elektrik üretimi için ihtiyaç duyulan doğalgaz, Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz temin edilecek olup, üretilecek elektrik satış fiyatı 25 yıllık ABD Doları bazlı garantili kapasite bedeli çerçevesinde belirlenmiştir. Aksa Enerji 2030 Global Stratejimiz çerçevesi içinde sürdürülebilir yüksek büyüme hedefi doğrultusunda atılan bu adımların paydaşlarımız için değer yaratacağına inanıyoruz.





TAM KAPASİTEYLE DEVREYE ALINDI

Şirketin açıklamasına göre Aksa Enerji, Özbekistan’daki dördüncü yatırımı olan Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ni tam kapasiteyle devreye aldı. Daha önce devreye alınan Taşkent A, B ve Buhara santrallerinin ardından gerçekleştirilen Talimercan santral yatırımı, 430 MW kurulu gücüyle Özbekistan’ın enerji ihtiyacına önemli ölçüde destek sağlarken, şirketin bölgedeki enerji üretim kapasitesini de 1.220 MW’ye yükseltti. Şirketin 7 ülkede toplam kurulu gücü ise 3 bin 124 MW’a ulaştı.

Santralin Aksa Enerji’nin globalleşme yolculuğunda yeni bir dönüm noktasını temsil ettiğini belirten Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, "Talimercan Santrali’nin tam kapasiteye ulaşması, bizim için son derece gurur verici bir adımdır. Bu projeyle birlikte uzmanlığımızı, operasyonel mükemmelliğimizi ve yenilikçi mühendislik anlayışımızı uluslararası enerji arenasında bir kez daha ortaya koyduk. Özbekistan hükümeti ve Özbekistan Ulusal Elektrik Şirketi ile iş birliği içinde yürüttüğümüz bu yatırım, aynı zamanda Türkiye-Özbekistan ekonomik ilişkilerinin güçlenmesine de hizmet etmektedir. Şirketimizi ülkenin en büyük Türk yatırımcısı konumuna taşıyan bu santral, enerji arz güvenliğinin yanı sıra yerel istihdamı artırarak tedarik zincirini güçlendirecek ve bölgenin hem ekonomik hem de sosyal kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Bu başarıdan aldığımız güçle, farklı coğrafyalarda yeni projeler ve yatırımlarla küresel enerji piyasalarına katkı sunmaya devam edeceğiz."