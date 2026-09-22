Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki yükselişler ile ABD ve İran arasında diplomatik çözüm sağlanabileceğine yönelik iyimserlikle risk iştahı arttı.

Teknoloji ve yarı iletken şirketlerinin yeni ürünlerini piyasaya çıkarmaya devam etmesi bu ürünlere talebin süreceğine dair öngörüleri güçlendirdi. Bu gelişme söz konusu şirketlerin hisselerinin yükselmesini sağladı.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasaları, ECB'nin sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik öngörüler ve Almanya'daki siyasi belirsizliklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 642 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 10.750 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 25.560 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 52.225 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 8.141 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 19.732 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.