Özelleştirme İdaresi, 10 ildeki 20 taşınmazı satıyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 10 ildeki 20 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

18.09.2021 10:26:000
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Özelleştirme İdaresi, 10 ildeki 20 taşınmazı satıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, özelleştirilecek taşınmazlar, Giresun, Kırşehir, Adana, Kütahya, Mersin, Zonguldak, Hatay, Erzincan, Muş ve Tokat illerinde yer alıyor.

Özelleştirmelerde, her bir taşınmaz için farklı geçici teminat tutarı ve ihale şartnamesi bedelleri belirlendi. Son teklif verme tarihleri, taşınmazlara göre değişmekle birlikte 18, 19 ve 20 Ekim olarak tespit edildi.

İhalelere katılacak teklif sahiplerinin, her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi almaları, ayrı teklif sunmaları ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri idareye son teklif verme tarihinde saat 18.00'e kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.

Öte yandan, ÖİB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, ihale komisyonunca, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Sakarya'nın Kocaali Mahallesi'ndeki taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 5 milyon 500 bin liralık bedelle en yüksek teklifi veren Kemal-Hasan Ekşi İnşaat Taahhüt Tersane İşletmeciliği Nakliyat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketine satılması uygun bulundu.

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