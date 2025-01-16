Özelleştirme İdaresi'nden 18 taşınmaz, 2 HES ihalesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 7 ildeki 18 taşınmazı satış, Kesikköprü ve Kapulukaya hidroelektrik santrallerini (HES) ise işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirecek.

16.01.2025 09:51:260
Paylaş Tweet Paylaş
Özelleştirme İdaresi'nden 18 taşınmaz, 2 HES ihalesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) yeni özelleştirmelere ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Ankara'daki Kesikköprü ve Kırıkkale'deki Kapulukaya HES'leri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazlar bir bütün halinde "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale için şartname ve tanıtım dokümanı bedeli 100 bin lira, geçici teminat bedeli 160 milyon lira olarak belirlendi. İhalede son teklifler 24 Şubat 2025'e kadar verilebilecek.

7 ildeki taşınmazlar özelleştirme kapsamında

ÖİB 7 ildeki 18 taşınmazı ise satış yöntemiyle özelleştirilecek. Bu kapsamda Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3, Yenimahalle ilçesinde 4, Muş'un merkez ilçesinde 3, İstanbul'un Şile ilçesinde 2, Bursa'nın Karacabey ve Yenişehir, İzmir'in Aliağa ve Karaburun, Erzurum'un Palandöken ve Kayseri'nin Talas ilçelerinde 1'er taşınmazın satışı yapılacak.

Söz konusu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 5 bin lira ile 25 bin lira, geçici teminat bedeli ise 500 bin lira ile 35 milyon lira arasında değişiyor. Ankara'daki ihaleler için 4 Şubat, İzmir, Bursa ve İstanbul'dakiler için 5 Şubat, Erzurum, Kayseri ve Muş'takiler için 6 Şubat son teklif verme tarihi olarak belirlendi.

18 taşınmaz ile Kesikköprü ve Kapulukaya HES ihaleleri birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhalelere ilişkin belgelerin ÖİB'nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara adresine son teklif verme tarihlerinde saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta artış gösterdi

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta artış gösterdi

İş arayanlar dikkat: 76 bin 656 adet iş ilanı var

İş arayanlar dikkat: 76 bin 656 adet iş ilanı var

Kur Korumalı Mevduat hesapları erimeye devam ediyor

Kur Korumalı Mevduat hesapları erimeye devam ediyor

Merkez Bankası rezervleri 10 Ocak haftasında arttı

Merkez Bankası rezervleri 10 Ocak haftasında arttı

Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi sattı, DİBS aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi sattı, DİBS aldı

2024'te 2. elde en çok satılan 10 model

2024'te 2. elde en çok satılan 10 model

Yorum Yaz