Pandemi, bilişim sektörünü güçlendirdi

Türkiye’de bilişim sektörünün ciroları itibariyle en büyük 500 şirketini genel ve faaliyet gösterdikleri kategorilere göre sıralayarak pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2020 Araştırması’nın sonuçları, pandemi döneminde bilişim sektörünün daha da güçlendiğini ortaya koydu.

Bilişim 500 araştırmasını gerçekleştiren M2S Araştırma Pazarlama Şirketi’nin Genel Müdürü Özlem Unan, araştırma çıktılarına ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. 2011 -2020 yılları arasındaki verilere bakıldığında; 2011 yılında 61.2 milyar TL olan Bilişim 500 gelirlerinin toplamının 2020 yılında 170.6 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çeken Unan bu büyümeyi, “10 yıllık büyüme yüzde 179 olarak gerçekleşti. Pandemi nedeniyle bilişim sektörünün son 10 yıl içinde geçirdiği en iyi yıl 2020 oldu diyebiliriz. İşletmelerin orta vadede yapmayı planladığı dijitalleşme yatırımları pandemi nedeniyle oldukça hızlandı. Aynı zamanda pandemi pek çok sektörün çalışma biçimini de değiştirdi. Bu değişim teknoloji yatırımlarına da olumlu olarak yansıdı” şeklinde değerlendirdi.

Bilişim sektörünün en iyileri bir önceki yıla göre yüzde 29 büyüdü

Bilişim 500 sıralamasında yer alan şirketlerin gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 29 büyüdüğünü kaydeden Özlem Unan, “Bu yıl sıralamada yer alan şirketlerin yarısı TL bazında yüzde 25 ve üzeri bir büyüme gerçekleştirdi. Pandemi ile birlikte özellikle uzaktan çalışmanın artması, e-ticaretin büyümesi hem kişisel hem kurumsal veri hırsızlığı amaçlı siber saldırıların artmasına sebep oldu. İçinde bulunduğumuz dönemin de etkisi ile güvenlik, bulut, uzaktan çalışma çözümleri, alt yapı ve ağ çözümleri, sektörel yazılım, nesnelerin interneti ve buna bağlı hizmetler büyüdü” dedi.

Bilişim 500 sıralamasında yer alan ve Türkiye merkezli üretici olan şirketlerin yüzde 78’inin yazılım çözümleri sattığını hatırlatan Unan, donanım ihracatı ve üretimi gerçekleştiren şirketlerin de mevcut olduğunu ancak ihracat alanında yazılım ve hizmetin çok daha hızlı büyüdüğünü ifade etti.

Sektöre ilişkin gelecek değerlendirmesi yapan Özlem Unan, nesnelerin interneti, yapay zeka, robotik süreç otomasyonu, veri yönetimi ve siber güvenliğin öncelikli konular olacağının altını çizdi.