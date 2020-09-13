Pandemi Sartonet’in filtre validasyon eğitimlerini durduramadı.

Sartonet ilaç endüstrisinde kullanılan filtrelerle ilgili eğitimlerine online olarak devam ediyor.

Pandemi öncesi İstanbul ve Ankara’da düzenlenen “Filtre Validasyonu ve Doğru Filtrenin Seçimi” seminerleri Sartonet tarafından oldukça hızlı bir refleksle online’a taşındı. Mayıs ayından beri hem İEİS(İlaç İşverenleri Sendikası) işbirliğiyle hem de şirket bazında düzenlenen eğitimler ilaç profesyonelleri tarafından yoğun ilgi görüyor.

Sartonet Genel Müdürü Ömer Erdem: “Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın 2018 itibariyle PIC/S (Uluslararası İlaç Denetim Birliği) üyesi olmasıyla Türkiye’deki ilaç üreticileri için yurtdışı pazarlarda büyüyebilmenin önü daha da açılmıştı. Biz de Sartorius’un Türkiye temsilcisi olarak bu regülasyonlar konusunda uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmak için seminerler düzenlemeye başladık. İstanbul ve Ankara’da sektörün oldukça ihtiyaç duyduğunu gördüğümüz ve yoğun ilgiyle karşılanan 9 seminer düzenledik.”

“Pandemi bizim bildiklerimizi paylaşma konusunda adanmışlığımızı durduramadı“

Ömer Erdem: “Biz bildiklerini paylaşma düsturuyla hareket eden bir şirket kültürüne sahibiz. Filtre validasyonu konusundaki seminerlerimiz devam ederken pandemi ortaya çıktı. Çok hızlı şekilde organize oluk. Biz özellikle ilaç, içecek ve gıda endüstrisine hizmet veriyoruz. Bu nedenle pandemi müşterilerimizin proseslerini yavaşlatmadığı gibi aksine çok daha kritik hale getirdiği için çok hızlı bir şekilde online eğitimlere başladık.

Pandeminin ülkemizde pik yaptığı dönemde dahi ürün tedarikinde sorun yaşamadık. Ama bunu yeterli de görmedik. Sorunsuz, kayıpsız olarak üretimlerin devam edebilmesi için üreticileri bilgilendirmemiz gerektiğini düşünüyor ve bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz.”

“Bilgi paylaşmayı bilgi vergisi olarak görüyorum”

Sartonet Genel Müdürü Ömer Erdem: “Biz 38 yıldır bildiklerimizi paylaşmayı seçtik. Ücretsiz olarak düzenlediğimiz bu eğitimlerle bazen İEİS(İlaç İşverenleri Sendikası) işbirliğiyle bazen firma bazında tüm sorulara yanıt vermeye çalışıyoruz.

Ben bilgi paylaşmayı bilgi vergisi olarak görüyorum. Biz 38 yılda öğrendiklerimizi paylaşmaktan keyif alıyoruz, bununla gurur duyuyoruz. Bu bilgileri paylaşmanın milli bir duygu olduğunu düşünüyoruz. Bizden sonra gelen neslin daha ileriye gitmesini arzu ediyoruz. Toplumlar, ülkemiz ancak böyle gelişir. Kendi bilmeyenimize sahip çıkmalıyız.”

Ömer Erdem’in Değer Katanlar’a verdiği bu röportajı buradan izleyebilirsiniz:





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