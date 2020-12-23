Pandemide e-ticaret ikiye katlandı, firmalar yatırımlarına hız verdi

Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen CEO Club Online Summit, dijitalleşmenin gücüyle iş dünyasının liderlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle online plaftforma taşınan CEO Club’ın yedinci online toplantısında Türkiye’de pandemi süreciyle ciddi bir artış kaydeden e-ticaret sektörü ele alındı ve sektörde 2021 yılına ilişkin beklenti ve hedeflerle e-ticaret zincirinde değer yaratan yenilikler ele alındı.

Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün açılış konuşmasıyla başlayan CEO Club Summit’te, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünde Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Çağrı Süzer ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın’ın katılımıyla e-ticaret zincirinde değer yaratan en son yenilikler konuşuldu.

Meltem Bakiler Şahin: İşletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz

Pandemi sürecinde Türkiye’de e-ticaret sektörünün iş hacmini ikiye katladığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pandeminin tüketim alışkanlıklarında yarattığı değişim, online ticarete de doping oldu. Türkiye’de e-ticaret sektörü, 2020’nin ilk yarısında iş hacmini ikiye katladı. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye’nin e-ticaret hacmi yüzde 64 artarak 91,7 milyar TL’ye yükseldi. E-ticaretteki hacim artışının yüzde 60’ının pandemi sonrasında kalıcı olması bekleniyor. Biz de Vodafone Business olarak işletmelerin yanında olmaya, onların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeye devam ediyoruz. Özellikle KOBİ’ler için rehber niteliğindeki Vodafone Business E-Ticaret Hizmet Paketi’ni hazırladık. Bu paket; alan adı, hosting, email, güvenli yedekleme, ödeme altyapıları, arama motoru optimizasyonu gibi özellikleriyle anahtar teslim e-ticaret sitesi kurma imkânı veriyor. KOBİ’ler ürünlerini birkaç kısa adımda Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarına aktararak büyük bir iş yükünden kurtuluyor. Öte yandan, uzaktan çalışma ve yönetme temelli yeni sistemlerle işletmelerin siber güvenlik ve veri merkezi servislerine yönelik ihtiyaçları artarken bulut sistemlerine geçişleri de hızlanmaya başladı. Biz de Veri Merkezi Çözüm Portföyümüz ile farklı sektörlerden işletmelerin ihtiyaçlarını analiz ederek, kritik iş uygulamalarını içeren IT iş yüklerini kesintisiz, güvenli ve kayıpsız şekilde barındırmalarını, IT altyapılarını uçtan uca yönetmelerini sağlamak için destek veriyoruz. Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile de iyi bir süreç yönetimi sağlayarak, siber güvenlik olaylarını belirliyor, analiz ediyor ve karşı aksiyon alınmasını sağlıyoruz. Vodafone Business’ın siber güvenlik alanında deneyimli ekibi ile tüm güvenlik ihtiyaçlarını karşılıyor ve önlemleri alıyoruz.”

Utku Ayyarkın: e-ticaretteki büyüme sadece pandemiye bağlı değil, 3 yıldır deneyimliyoruz

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın da çok yoğun bir süreçten geçtiklerini ifade etti.

Tüketici beklentilerine yanıt verirken, sektörün bir adım daha öne geldiğine işaret eden Ayyarkın, pazara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’de şu an gelinen büyüklüğe bakarsak, her ne kadar toplam içinde e-ticaretin payı yüzde 15 olsa da lojistik sektörü ortalama günlük 8 milyon işlem adedine ulaşmış durumda. Kargo pazarında da bunun yüzde 50’sinin üzerinde bir işlem hacmi var, 4 milyonun üzerinde kapı çalınıyor.

e-ticarette yaşanan 2 katlık gelişme, Aras Kargo olarak bizim günlük işlem hacmimizi yeri geldi 3 kat seviyeye kadar büyüttü. Yılı 200 milyonun üzerinde bir paketle kapatacağız, günlük teslimat sayımız 1 milyonun üzerine ulaşmış durumda, 15 binin üzerinde çalışan sayısına ulaşmış durumdayız. Sektördeki büyümeye cevap verebilmek için kendi içimizde yeni iş modelleri oluşturmaya başladık.”

“Gerçek kahramanlarımız kuryelerimiz”

Utku Ayyarkın, çalışanlarının içinde bulunduğu sürece dikkati çekip onların da zor günler yaşadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Zaman zaman yaşanan gecikmeler olsa da sektör bu süreci çok iyi yönetti. Özellikle birinci gün teslimatı yüzde 90’ın üzerinde ve maksimumda da 3 iş gününde bütün kargoları yerine ulaştırarak sektör, beklentilere ve büyümeye cevap verdi. Bu işin gerçek kahramanları kuryelerimize teşekkürler. Onları da evde bekleyen aileleri var ve kaygıları yüksek. Buna rağmen gece gündüz çalışarak beklentilere cevap veren bir organizasyon oluşturdular.”

Bu büyümenin sadece pandemiye bağlanmaması gerektiğini vurgulayan Ayyarkın, son 3 yıldır e-ticaretteki büyüme hızını deneyimlediklerini söyledi. Ayyarkın, “Son 1,5 yılda 300 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptık. Ana amaç, bundan sonraki 3 yıl içinde de 1 milyar TL’nin üzerinde sektöre yatırım yaparak fark yaratmak.” dedi.

7/24 teslimat noktalarının oluşturulmasının, self servis uygulamalarının, iade makinelerinin iş yapış biçimlerinde önemli olduğunu belirten Ayyarkın, “İadeler için yeni bir çözüm arayışımız var. e-ticaret firmaları ile destekli bunları çalışıyoruz. Çözüm arayışlarının bulunduğunu, 2021’in ilk çeyreğinde demolarına başlayarak Türkiye’de teslimat noktaları ile birlikte daha farklı kanalların oluştuğu, dünya standartlarına ulaşacağımız bir altyapı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Murat Emirdağ: Mart, nisan ve mayısta Türkiye’de e-ticaretin perakende içindeki yeri 2 kat arttı

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ ise pandemi sürecinde yaşanan değişimlere dikkati çekerek, mart, nisan ve mayıs aylarında Türkiye’de e-ticaretin perakende içindeki yerinin 2 kat arttığını söyledi.

Yaşanan davranışsal değişimlerin kalıcı olduğunu ifade eden Emirdağ, kişilerin dijital dönüşümü hızlandırdıktan sonra deneyimlerinden memnun kaldığını, bu alışkanlığın devam ettiğini kaydetti.

Emirdağ, kendi bünyelerinde yaptıkları ve hızlandırdıkları operasyonel çalışmalar ve yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi verdi.

KOBİ’ler bazında bu süreçte bazı değişimler gözlemlediklerini ifade eden Emirdağ, “Bu dönemde içimizdeki satıcıların dörtte birinden fazlası artık kadın girişimcilerden oluşmaya başladı. Bütün dönüşümlerin olduğu yerde biz de operasyonel, lojistik, inovasyon alanında yatırımlara özen gösterdik. İnsanlar deneyime çok özen gösterenlere daha da teveccüh gösterdi, bunu gözlemledik.” dedi.

Süreç içinde deneyimin kusursuz olması için iş ortakları ile birlikte çalıştıklarının altını çizen Emirdağ, bu yıl seferberlik ruhu ile çalıştıklarını söyledi.

Hayata geçirdikleri yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi veren Emirdağ, “Pandemiden çıkaracağımız en büyük derslerden biri, ne olursa olsun iş birliklerinin bu sektörde uzun vadede çok değerli olduğu. Kimse tek başına bir şeyi çözemeyebilir ama hep beraber birçok şeyi çözebileceğimizi gösterdik.” dedi.

Emirdağ, gelecekte de müşteri deneyiminin birinci öncelik olmaya devam edeceğini belirterek, Türkiye’den bölgesel bir teknoloji gücü hedefiyle çalışmaya ve yatırımlara devam ettiklerini aktardı.

Çağrı Süzer: Ekim-kasımda yüzde 15-20’lik büyümelerle kartlı ödeme hacimleri hayatına devam etti

Garanti Ödeme Sistemleri AŞ Genel Müdürü Çağrı Süzer, ödeme sistemlerinin pandemi sürecindeki önemine dikkati çekerek, 11 Mart’ta Türkiye’de ilk vakanın görülmesinin ardından nisan ayında Türk halkının kartlarla yaptığı ödemelerde yüzde 40’lık düşüş gördüklerini bildirdi.

Süzer, bu ilk tepkinin ardından nisan ayında artan tek sektörün, market olduğunu, 2019 yılına göre bu sektörün kendini koruduğunu söyledi.

Nisan ayından sonra evlere çekilmenin ardından e-ticarette büyük sıçramanın devreye girmeye başladığını ifade eden Süzer, şunları kaydetti:

“Ödeme sistemlerinde haziran ayından itibaren geçen senenin cirosunu yakaladık. Ekim, kasım ayına geldiğimizde ise neredeyse normalleştik. Hiç pandemi yokmuş gibi, ekim-kasım ayında yıldan yıla büyümelerle, yüzde 15-20’lik büyümelerle kartlı ödeme hacimleri hayatına devam etti. Burada e-ticaret büyümesi de hızlı şekilde devam etti. Kasımdan kasıma baktığımızda, toplam e-ticaret sektöründe çok büyük sıçrama gördük. Geçen yıla göre yüzde 60-70’lerde, pazar yerlerinde çok daha yukarılarda olan büyümeleri hep birlikte deneyimledik.”

Ödeme sistemlerinin gittikçe daha da görünmez olduğunu belirten Süzer, plastik kart ya da cepte taşınan cüzdanın artık dijitalleştiğini söyledi. Süzer, “Önümüzdeki 5 yılda daha az nakit, daha az kart plastiği, daha az fiziki post şeklinde ‘sürtünmesiz ödeme çözümleri’ diye devam edeceğini düşünüyorum.” ifadesini kullandı.