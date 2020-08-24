Pandemide satışları 2,5 kat arttı: Bu yıl yüzde 50 büyüme hedefliyor

Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, 36 yıllık tarihlerinde rekor ciro ve satış rakamlarını bu yıl açıkladıklarını belirtiyor. “Son çeyrekte satışlarımız yüzde 91 arttı. Geçen yılın aynı döneminde 110 milyon TL olan satışlarımız bu yıl 210 milyon TL’ye ulaştı. Brüt kârlılığımız ise iki kat artış gösterdi” diyor.

Nilüfer Gözütok Ünal

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Mehmet Önen’e göre pandeminin yanı sıra uyguladıkları yenilikçi stratejiler bu sonuçta etkili oldu. Satış rakamlarının pandemi döneminde 2,5 katına çıktığını dile getiren Önen, bu doğrultuda bu yılı toplam yüzde 50 büyümeyle bitirmeyi öngörüyor. Sadece son 3 ayda üretim kapasitesi yüzde 50 artan Dardanel, 500’e yakın yeni istihdam sağladı, toplam çalışan sayısı 2 bine yaklaştı. Şirketin ihracatı da artışta. Halihazırda Dardanel’de ihracatın gelirdeki payı yüzde 25. 35 ülkeye ihracat yapan şirket, bu rakamı 50’ye çıkarmayı hedefliyor.

Aslında son 5 yıldır Dardanel yıllık bazda yüzde 30 büyüyor. Geçtiğimiz yılı yüzde 35 büyüme ve 700 milyon TL’yi aşkın ciroyla kapatan şirket, son yıllarda faaliyetlerini sürdürürken güçlü nakit akışına odaklanıyor. Bu yıl da finansal yükümlülükler konusunda temiz bir sayfa açtıklarını açıklayan Mehmet Önen, “Dört farklı finansal kuruluşla gerçekleştirdiğimiz anlaşmalar çerçevesinde tüm geçmişten gelen borçlarımızı ödedik. Borç/FAVÖK oranımız 2,5 seviyesine geldi ki bu birçok şirkette göremeyeceğiniz bir oran. Yani tüm borcumuzu 2,5 yılda faaliyet kârımızla kapatacak durumdayız” diye konuşuyor.

Dardanel’in gelecek 5 yıllık hedeflerine gelince... Önen, 5 yıl içinde dünyadaki en büyük 3 su ürünleri üreticisinden biri olacaklarını söylüyor. “Şirket olarak buna inanıyoruz ve tüm çalışmalarımızı bu vizyonla gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz katma değerli Dardanel markalı ürünlerimizle Avrupa ve Orta Doğu’yu fethedeceğiz. Türkiye’yi dünyanın en büyük ton konserve üreticilerinin arasına sokacağız. Bunu yaptığımızda yeni kuracağımız fabrikalarımızda yaklaşık 10 bin kişilik direkt istihdam sağlamış olacağız” diyor.



"KİŞİ BAŞINA TÜKETİM ARTTI"



Pandemi maalesef çok az sektörü olumlu etkiledi. Bu sektörlerden biri de ton balığı oldu. COVID-19 öncesi Türkiye’de ton balığı tüketimi 130 gram iken bu süreçte kişi başı tüketim 240 grama ulaştı. Konserve balık sektöründe üretimin yüzde 80’ini gerçekleştirdiklerini belirten Mehmet Önen, başarılarında inovasyonun büyük rolü olduğunu söylüyor. Önen, “Yıllık 15 milyon TL’yi aşan bir AR-GE bütçemiz var. Son 1 yılda üretim alanına 10 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Son 1,5 yıl içinde ise 44 yeni ürün çıkardık” diyor.



