'Pandemide yüksek gelir grubu bizi keşfetti'

BİM İcra Kurulu Üyesi ve COO'su Galip Aykaç, "Pandemi süreci özellikle daha önce müşterimiz olmamış ve gelir seviyesi yüksek tüketicilerin bizi keşfetmesine yardımcı oldu" dedi.

BİM İcra Kurulu Üyesi ve COO'su Galip Aykaç, 100’ü FİLE, 7 bin 900’ü BİM olmak üzere Türkiye’de toplam 8 bin mağazalarının bulunduğunu belirterek, "Bu yıl sonuna kadar yurt içinde 8 bin 500 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Geçen yıl Fas’ta 55, Mısır’da ise 20 yeni mağaza açtık. Bu yıl Mısır’da yeni mağaza açmayacağız. Fas’taki mağaza sayımızı 580’e çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

"HEDEFLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMADIK"

Koronavirüs veya başka bir nedenle hedeflerlerinde değişiklik yapmadıklarını kaydeden Aykaç, şöyle konuştu:

"Tam tersine hedefleri geliştirmek için çalışıyoruz. COVID-19 özellikle ciro ve kârlılıkta kısa dönemli pozitif bir etki yaptı. 3’üncü çeyrekte bu etkinin normal dönemin biraz üzerinde seyrederek süreceğini öngörüyoruz ve hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz."

"YENİ MÜŞTERİ KAZANDIK"

Pandemi sürecinde gelir seviyesi yüksek müşteriler kazandıklarını açıklayan Aykaç, "Korona sürecinde tüketicimizin ihtiyaçlarını her zamanki gibi yüksek kalite ve uygun fiyat prensibimize uygun olarak yüksek seviyede karşılamaya çalıştık. Bu nedenle büyük takdir gördük. Pandemi süreci özellikle daha önce müşterimiz olmamış ve gelir seviyesi yüksek tüketicilerin bizi keşfetmesine yardımcı oldu" dedi.

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