Panpan Un'dan 5 milyon liralık Ar-Ge yatırımı

Panpan Un, beyaz unun lezzeti ile buğdayın sağlıklı ve besleyici içeriğini bir araya getirdiği “Sağlıklı Un” kategorisinde yerli ata tohumlarından bol lifli ve besleyici 3 farklı ürünü tüketicilerin beğenisine sundu. 5 milyon TL Ar-ge yatırımı ile geliştirilen un çeşitleri, yerli ata tohumundan üretilen en nitelikli ve özlü buğdaylar kullanılarak hazırlıyor.

Türkiye’nin buğday ve buğday bazlı ürünler alanında en büyük üç markasından biri olan Doruk Un tarafından üretilen PanPan Un, gücünü arttırmayı ve sektörün lider markalarından biri olmayı hedefliyor.

Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, “Perakende un pazarında tüketici davranışlarını değiştirmeye odaklandığımız kullanım amacına özel paketli un çeşitlerimizle ciddi bir büyüme içindeyiz. PanPan markası ile 2024’te iç pazarda %56 tonaj artışı hedefliyoruz. 2024’ün ilk çeyreğinde penetrasyonumuzu ciddi bir oranda güçlendirerek, ulusal zincirler ve online kanallar ile anlaşmalarımızı tamamladık. Panpan Un olarak her zaman tüketicilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yenilikçi ürünlere imza attık. Ürün grubumuza eklediğimiz Sağlıklı Un kategorimizde yer alan ürünlerimizin yoğun talep göreceğini inanıyoruz. Böylelikle sektördeki pazar payımızı daha da artıracağımızı düşünüyoruz. PanPan paketli un kategorisi için yapacağımız pazarlama yatırımları ile 5 yıl içinde yıllık 50.000 tondan fazla tonaja ulaşarak Türkiye’nin en büyük 3 paketli un markasından biri haline gelmeyi hedefliyoruz. Bu ürün grubumuzla bir anlamda sosyal sorumluluk yaklaşımımızı da ortaya koyuyoruz.” dedi.

Doruk Un Genel Müdür Yardımcısı Ozan Türk, “Perakende un pazarında tüketici davranışlarını değiştirmeye odaklanarak hazırladığımız kullanım amacına ve ihtiyaca yönelik özel paketli un çeşitlerimizle ciddi bir büyüme içindeyiz. Her geçen gün ürün çeşitliliğimizi artırarak her bir tüketicinin ihtiyacını en iyi şekilde karşılamayı sürdürüyoruz. Un ve unlu mamullerinin Türk halkının hayatında önemli bir yeri var. Tüketiciler beyaz un lezzetini seviyor fakat aynı zamanda da sağlıklı beslenmek istiyor. Özellikle son yıllarda sağlıklı beslenme bilinci her geçen gün artarken, tüketim alışkanlıkları da bu doğrultuda değişiyor. Fakat buna rağmen birçok tüketici beyaz unun lezzetinden vazgeçemiyor ve ülkemizde un tüketiminin sadece %5’i tam buğday unu... PanPan olarak “beyaz unun sağlıklısı olur mu?” sorusundan yola çıkarak yaptığımız çalışmalar sonucunda ürün grubuna eklediğimiz “Sağlıklı Un” kategorimizle beyaz unun lezzetini buğdayın sağlıklı içeriğiyle bir araya getirdik. Böylelikle sektörde bir ilke imza atarak, Türkiye’de tüketicilerin sağlığını düşünen ilk unu geliştirmiş olduk. “Sağlıklı Un” kategorimizde yerli ata tohumlarından üretilen sağlıklı, bol lifli ve son derece besleyici un çeşitleri yer alıyor. Böylelikle lezzetli ve sağlıklı fit tarifler hazırlamak artık çok kolay… Tüketicilerimize hem lezzetli hem de sağlıklı un alternatifleri sunarak, beslenme düzenlerine keyif katacağız. İnovatif ürünlerimiz ve “tarladan sofraya” değer zinciri yaklaşımımızla sektördeki konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.