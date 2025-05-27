Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 8 şirkete kayyum atandı

Papara'ya yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini yaptığı gerekçesiyle operasyon başlatıldı. Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın aralarında olduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı var.

Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmeler bulunduğu kaydedildi.

Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın Papara Elektronik Para AŞ hakkında 2016'dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı belirtilen açıklamada, şirket nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı ve şirketin söz konusu işlemlerde gelir kazanmasını sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve başka kurumlardan alınan raporlara göre, yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara'nın sistematik ve yoğun şekilde kullanıldığı, şirketin bu suçu işlenmesini ve suçun işlenmesinde para transferini kolaylaştırdığı aktarıldı.

Papara sistemi üzerinden açılan 102 hesap yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldı

Bu kapsamda yapılan analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102'sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, devamında ise suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı aktarılan açıklamada, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şirketlere kayyum atandı

Açıklamada, soruşturma kapsamında örgüt elebaşı ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı aktarılan açıklamada, şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atandığı kaydedildi.

Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda aralarında Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.