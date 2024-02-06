Pasifik Teknoloji'nin halka arzında talep toplama başladı

Pasifik Grubu bünyesindeki Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri AŞ'nin (Pasifik Teknoloji) halka arzında talep toplama başladı.

Pasifik Teknoloji'nin halka arzı, PATEK kodu ile Halk Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından bugün ve yarın gerçekleştirilecek.

Halka arz fiyatı pay başına 35 lira olarak belirlenen şirketin 14 milyon lirası sermaye artırımı, 13 milyon lirası ortak satış olmak üzere nominal değeri 27 milyon lira olan payları satışa çıkacak. Böylece, halka arzla şirketin yüzde 20,15'i halka açılmış olacak.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 70'i yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 30'u ise yurt içi kurumsal yatırımcıya ayrılırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 945 milyon lira olması bekleniyor.

Pasifik Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Nusret Dur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halka arz gelirinin yüzde 45'ini yatırım harcamalarına, yüzde 35'ini AR-GE yatırımlarına, yüzde 20'sini ise işletme sermayesine destek olarak ayırdıklarını söyledi.

Grup olarak farklı sektörlerde arayışlarının olduğunu dile getiren Dur, "İlgi alanlarımızdan bir tanesi de aslında teknoloji şirketleriydi ve biz bu sektöre 2019 yılında Pasifik Teknoloji ile giriş yaptık. Pasifik Teknoloji şu anda 187 çalışanıyla siber güvenlikten yazılıma, donanımdan teknolojik altyapıya kadar çok geniş yelpazede hizmet sunuyor." ifadelerini kullandı.

"Birlikte yol yürüyebileceğimize inandığımız yeni şirketlere yatırım yapmayı planlıyoruz"

Nusret Dur, gelişimini belli tamamlamış, birlikte yol yürüyebileceklerine inandıkları yeni girişimcilere ve yeni şirketlere yatırım yapmayı planladıklarını belirterek, "Bu zamana kadar da zaten şirketin gelişimi biraz da bu yolla oldu. Birlikte yol yürüyebilmek, ürün gelişimini belli bir noktaya kadar getirmiş ancak devam etmekte zorlanan bu tür yapılara destek vererek onlara katma değer sağlayarak birlikte bir yol yürüme hedefi ve pazardan pay alma hedefiyle aslında bu tür yatırımları gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Halka arzların, şirketlere özellikle kurumsallaşma, izlenebilirlik ve şeffaflık anlamında çok büyük değerler kattığını ifade eden Dur, "Bunun yanında finansal kaynak yapısına da güçlü bir giriş olduğu için bir güçlenme söz konusu. Bütün bunları birleştirdiğinizde büyük bir sinerji ortaya çıkıyor. Biz de bu amaçla şirketimizi halka arz ederek bundan sonraki girişimlerimize ve yatırımlarımıza daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde devam etmek istedik." açıklamasında bulundu.

Dur, Pasifik Grubu'nun Orçay ile başlayan hikayesinin halihazırda inşaat ve gayrimenkulden uluslararası lojistiğe, gıdadan imalat sanayisine, enerjiden madenciliğe kadar yaşamın birçok alanındaki şirketlerle büyüdüğünü söyledi.

Potansiyel fırsatlara odaklı iş geliştirme çalışmalarını sürdürüyor

Verilen bilgiye göre, İstanbul Bilişim Vadisi Teknopark'ta yer alan Pasifik Teknoloji inovatif yazılım ve donanım çözümleri sunarak, şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yazılımdan donanıma, teknolojik altyapıdan siber güvenliğe kadar farklı alanlarda geniş bir hizmet yelpazesine sahip Pasifik Teknoloji, bağlı ortaklıkları olan Ditravo, Destel Bilişim, Destel Connect, Icredible, Pasifik Group BV ve dış hizmet alımı aracılığıyla faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Pasifik Teknoloji; faaliyet gösterdiği tüm alanlarda "teknolojiyi tasarlar" misyonuyla hareket ederken, birlikte büyüme yaklaşımı ve yatırımcı bakış açısıyla yeni iş girişimlerine ve belli bir seviyeye gelmiş yapılara dahil olmayı, potansiyel fırsatlara odaklı iş geliştirme çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

Şirket, hem sefer sayılarında hem de gelirlerde rekor artışlar sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) yolcu bilet satış platformu gibi projelere imza attı.

Geçen yıl low code platform ve blockchain teknolojileri alanında iCredible şirketi ile siber güvenlik sektöründe Hollanda merkezli Imperum BV'ye yatırım yapan Pasifik Teknoloji, büyüme yaklaşımı ve yatırımcı bakış açısıyla belli bir seviyeye gelmiş girişimlere dahil olma ve potansiyel fırsatlara odaklı iş geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.