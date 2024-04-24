Patent başvurularında yeni ücretler belirlendi

Patent başvurularında bu yıl geçerli olacak ücretler belirlendi. Kurum tarafından hazırlanan "2024 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

24.04.2024 09:26:160
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Patent başvurularında yeni ücretler belirlendi

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), bu yıl uygulanacak ücret tarifesi belli oldu.

Kurum tarafından hazırlanan "2024 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 45,75 lira, marka tescil ücreti 1121,92 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuru ücretleri 12,42 lira olarak belirlendi. Tasarım tescil başvurularında ise 183 lira alınacak.

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