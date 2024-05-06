Paynet, PayKredi ile online ticari krediye erişimi kolaylaştırıyor

Türkiye'nin öncü fintek kuruluşlarından Paynet'in sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan PayKredi çözümü, online ticari krediye erişimi kolaylaştırıyor ve ana firmaların bayilerine alternatif, yenilikçi ödeme çözümleri sunmalarına olanak tanıyor. Finansal işlemleri kolaylaştıran ve daha esnek hale getiren PayKredi, işletmelere online ticari kredi (B2B kredi) ile ödeme yapmasını, ana firmanın ise ödemesini gecikmeden almasını sağlıyor. Bu çözüm, işletmelere avantajlı faiz oranları ve özel kampanyalarla birlikte nakit akışlarını daha etkin yönetme imkanı sunuyor.

Süreç tamamen dijital bir ortamda ilerliyor. Ana firma, portal üzerinden ödeme almak istediği bayisini seçererek ödeme tutarını giriyor. Ardından bayisine en uygun bankayı seçip yetkiliye link gönderiyor. Bayi, bağlantı üzerinden ödemesini ticari kredi ile kolayca gerçekleştiriyor.

Bu ödeme yöntemi, özellikle kart limiti dolmuş veya ana firmasına ödemesi için yeterli kredi limitine sahip olmayan bayiler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca, uzun vadeli ödemeler yapmak isteyenler için de alternatif bir çözüm sunuyor. Bayiler, herhangi bir banka şubesine gitmek zorunda kalmadan ve ekstra evrak işleriyle uğraşmadan, tamamen online bir platform üzerinden tercih ettikleri bankalardan online ticari kredi başvurusunda bulunabiliyorlar.

PayKredi, bayilerin ana firmalara olan ödemelerini kolaylaştırırken, ana firmaların da ödemeleri zamanında ve sorunsuz bir şekilde almasını garanti ediyor. Bu sayede işletmeler, nakit akışlarını daha etkin bir şekilde yönetebiliyor ve finansal istikrarlarını koruyabiliyor.

Satışları artırmaya yardımcı oluyor

Bayiler yüksek meblalı toplu siparişlerinde Paynet aracılığıyla en uygun koşulları sunan, tercih ettikleri bankadan kredi çekerek alışverişlerini tamamlayabiliyor ve ödemeyi bankaya taksitle yapabiliyorlar. Bu, özellikle yüksek maliyetli ürünler satan firmalar için satışları artırmak adına büyük bir avantaj sağlıyor. Banka şubesine gitmeyi ve herhangi bir evrak sunulmasını gerektirmeyen anında onaylanan kredi olanağı bayilerin alışveriş deneyimini iyileştiriken, ana firmaların satış hacmini artırıyor.

Özet olarak PayKredi’nin işletmelere olan avantajları arasında şunlar yer alıyor:

Bayilerden ödeme alamama sorununun önüne geçiliyor.

Kart limitlerinin yetersiz kaldığı yüksek tutarlı toplu ödemelerde bayiye vade avantajı sağlarken ana firma ödemeyi tek seferde alabiliyor.

Ana firmalar dilerse bu sistemi kendi B2B platformlarına veya ERP’lerine entegre edebiliyor.

Kart ve nakit ödemeler dışında alternatif bir ödeme kanalı yaratıyor.

Çek ve senet ilişkisine girilmeden ödeme alma imkanı sağlıyor.

Ödemenin online kredi aracılığıyla yapılması satış rakamlarının artmasına yardımcı oluyor.

Ana firmalar kredi faiz maliyetlerini kısmen veya tamamen fonlayarak bayilerine özel kampanyalar yaratabiliyor.

Türkiye’nin önde gelen bankalarından kolayca kredi kullanılabiliyor

Paynet, PayKredi çözümü için Türkiye'nin önde gelen bankalarıyla birlikte çalışıyor. Paynet ve bankalar arasındaki bu güçlü iş birliği firmaların işletmelere alternatif ödeme yöntemleri sunuyor ve onların online ticari kredi ile anında ödeme almalarına olanak tanıyor. Tüm bu özellikler, PayKredi'yi vazgeçilmez bir finansal araç haline getiriyor.

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