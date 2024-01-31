PayPal çalışan sayısını yüzde 9 azaltacak

PayPal CEO'su Alex Chriss, yıl boyunca hem doğrudan hem de açık pozisyonların kaldırılması vasıtasıyla şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 9 oranında azaltılacağını açıkladı.

31.01.2024 09:30:000
Paylaş Tweet Paylaş
PayPal çalışan sayısını yüzde 9 azaltacak

Çevrim içi ödeme sistemi PayPal'ın küresel iş gücünü yüzde 9 azaltacağı bildirildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, PayPal Üst Yöneticisi (CEO) Alex Chriss konuya ilişkin çalışanlara bildirimde bulundu.

Söz konusu bildirimde Alex Chriss, yıl boyunca hem doğrudan hem de açık pozisyonların kaldırılması vasıtasıyla şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 9 oranında azaltılacağını aktardı.

Chriss, karmaşıklığın ve tekrarların azaltılması için şirket genelinde daha fazla odaklanma ve verimliliğin sağlanması, otomasyonun uygulanması ve teknolojinin sağlamlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yarattığın kadar buda!

Yarattığın kadar buda!

En iyi 30 CMO'nun enflasyon sınavı

En iyi 30 CMO'nun enflasyon sınavı

Yeni satın almalara açığız

Yeni satın almalara açığız

Müthiş potansiyel

Müthiş potansiyel

Temsa"nın yeni yolu

Temsa"nın yeni yolu

Sokaktan gelen mesaj

Sokaktan gelen mesaj

Yorum Yaz