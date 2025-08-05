Pegasus açıkladı: Uçakta powerbank kullanmak artık yasak

Pegasus Havayolları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün tavsiyesi üzerine uçuşlarda powerbank kullanımının yasaklandığını duyurdu.

5.08.2025 14:38:070
Paylaş Tweet Paylaş
Pegasus açıkladı: Uçakta powerbank kullanmak artık yasak

Pegasus Havayolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönündeki tavsiyesi üzerine uçaklarında powerbank kullanımını yasakladı.

İstanbul-Seul seferini Asiana Havayolları’na uçak Kazakistan Hava Sahası’nda seyir halindeyken bir yolcunun taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) koltuk arasına düşmesi nedeniyle uçak İstanbul Havalimanı’na geri dönmüştü. Olayın ardından açıklama yapan Bakan Uraloğlu, daha önce Güney Kore’de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın çıktığını aktararak "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" açıklamasında bulunmuştu. Bunun üzerine Pegasus Havayolları, powerbank kullanımını yasak getirdi. Yasak kapsamında yolcular beraberinde getirdikleri taşınabilir şarj cihazlarını uçuş sırasında kullanamayacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İki çay üreticisi güçlerini birleştirdi

İki çay üreticisi güçlerini birleştirdi

Otomotiv sektörü geçen ay yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracat yaptı

Otomotiv sektörü geçen ay yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracat yaptı

TL'nin reel değeri Temmuz ayında geriledi

TL'nin reel değeri Temmuz ayında geriledi

Bakan Bolat: "Türkiye-Suriye İş Konseyi kurulacak"

Bakan Bolat: "Türkiye-Suriye İş Konseyi kurulacak"

Rusya’da enerji gelirleri eriyor

Rusya’da enerji gelirleri eriyor

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (5 Ağustos)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (5 Ağustos)

Yorum Yaz