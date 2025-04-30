Pegasus CEO'su Güliz Öztürk: En kârlı ilk 3 şirketten biri olacağız

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk’le sektör ortalamasının üzerindeki büyüme performanslarını, etkin maliyet yönetimlerini ve yeni hedeflerini konuştuk...

30.04.2025 16:30:060
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Pegasus CEO'su Güliz Öztürk: En kârlı ilk 3 şirketten biri olacağız

Ayçe Tarcan Aksakal / Capital Mart 2025 sayısından

Başarılı iş modelleri sayesinde dünyanın en düşük maliyetli hava yolu şirketi olduklarını söyleyen Pegasus CEO’su GÜLİZ ÖZTÜRK, “Silikon Vadisi’nde şirket kurduk. Yeni hedefimiz dünyada teknolojiyi en iyi kullanan ilk 3 hava yolundan biri olmak” diyor. 

Geçen yılı 3 milyar Euro’nun üzerinde ciroyla kapattıkları belirten Öztürk, bu yıl da çift haneli büyüyeceklerini söylüyor. Sektörde rekabetin arttığını dile getiren Öztürk, “Operasyonel kârlılıkta ve etkin maliyet yönetiminde dünyanın en iyi ilk 3 havayolu şirketinden biri olacağız” diye konuşuyor.

Türkiye’nin en büyük ikinci hava yolu şirketi Pegasus’un CEO’luğunu 3 yıl önce Mehmet T. Nane’den devralan Güliz Öztürk, sektörün tek kadın CEO’su. 3 yılda 2 savaş, deprem felaketi ve yüksek enflasyona rağmen hedeflerini tutturduklarını hatta üzerine çıktıklarını söylüyor. 

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk’le yaptığımız röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

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