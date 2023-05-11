Pegasus ilk çeyrek için 'zarar' açıkladı

Pegasus Havayolları, 2023 yılının 1. çeyreğinde piyasa beklentilerinden daha yüksek tutarlı bir zarar açıklarken, döviz bazlı zararı 22 milyon euro oldu.

Pegasus, 2023’ün 1. Çeyreğinde, 441 milyon TL’lik zarar beklentisinin üzerinde 598 milyon TL zarar açıkladı. TL bazlı FAVÖK, 1,159 milyar TL’lik beklentinin üzerinde 1,204 milyar TL olurken ciro beklentilere paralel 8,79 milyar TL oldu.

Döviz bazında ise şirket yılın 1. çeyreğinde 22 milyon euro net zarar açıkladı. Şirket geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 60 milyon euro zarar açıklamıştı. Euro bazlı FAVÖK geçtiğimiz yılın ilk çeyreğindeki 33 milyon Euro’dan 69 milyon Euro’ya yükseldi. FAVÖK marjı da aynı dönemde yüzde 12,1’den yüzde 15,5’e yükseliş kaydetti. Yüzde 15,5’lik FAVÖK marjı şirket tarihindeki en iyi ilk çeyrek performansı oldu.

Euro/Dolar paritesinin yukarı yönlü seyri nedeniyle 2023 ilk çeyrekte 22 milyon Euro’luk büyük oranda nakit olmayan kur farkı geliri kaydedildi. İlk çeyrekte net faiz gideri ise 32 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Toplam maliyetler 1. çeyrekte yıllık yüzde 50 oranında yükseliş gösterdi. Yakıt giderlerinin ve personel maliyetlerinin yüzde 63’er artış kaydetmesi toplam maliyetleri artıran en temel faktörler oldu. Devam eden stratejik konumlama paralelinde, dış hat koltuk arzı birinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 22 arttı ve toplam koltuk arzının yüzde 58’ini oluşturdu.

İlk çeyrekte toplam misafir sayısı yüzde 29 büyüme kaydederken, tarifeli birim yolcu geliri yüzde 25 artış gösterdi. Dış hat misafir sayısında ise yıllık yüzde 40 artış kaydedildi. Toplam yan gelirler yüzde 68 artarken misafir başına yan gelirler yüzde 30 büyüdü. Bununla birlikte toplam satış gelirleri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 yükseliş gösterdi.

Dış hatlarda 3,7 milyon yolcu ağırladı

2022 dış hat misafir sayısında 2019’a göre yüzde 9 artışla toplam pazara göre daha yüksek performans gösteren Pegasus, yılın ilk çeyreğinde iç hatlarda 2,6 milyon, dış hatlarda ise 3,7 milyon yolcu ağırlandı. İlk çeyrekte iç hat yolcu sayısı 2019 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 4,0 milyon yolcunun altında kaldı. Dış hatlarda ise 1. çeyrek rakamı 2019 yılının üzerinde gerçekleşti.

Birim gelirlerdeki artış 2023’ün ilk çeyreğinde de devam etti. Şirketin iç hat tarifeli birim geliri misafir başına 442 TL olurken, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 289 TL’nin üzerinde gerçekleşti. Dış hat tarifeli birim geliri ise geçen yıla göre bu çeyrekte euro bazında yüzde 23 arttı. Dış hat tarifeli birim geliri misafir başına 61 euro olurken, bu rakam 2019’un aynı döneminde 45 euro, 2022’de ise 50 euro seviyesindeydi. Misafir başına yan gelirler ilk çeyrekte 24,9 Euro’ya ulaştı. Bu tutar geçen yılın aynı çeyreğinde 19,2 Euro seviyesindeydi.

Pegasus’un toplam nakit ve nakit benzerleri Mart sonu itibariyle 848 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Toplam nakit rezervinden banka kredileri ve ihraç edilen tahviller düşülerek hesaplanan artı nakit pozisyonu 2021 yıl sonundaki 66 milyon Euro’dan 2023 Mart sonunda 324 milyon Euro seviyesine yükseldi. Şirket geleceğe yönelik beklentilerini de açıkladı. Pegasus, hız kazanmaya devam eden bilet satışlarının yüksek yaz sezonunda dış hat yolcu talebinin kuvvetli olacağına dair beklentileri desteklediğini belirtti.

Pegasus, 2023 toplamında toplam arz kapasitesinde 2022’ye göre yaklaşık yüzde 20 artış öngörüsünü korurken yıllık karşılaştırmalarda bu yılın ikinci çeyreği itibariyle 2022’den gelen yüksek baz etkisi söz konusu olacağı belirtildi. 2023 toplamında 2022’ye göre dış hat doluluk oranında 1-2 puan, toplam yan gelir/misafir oranında da ‘yüksek tek haneli’ artış öngörüldü.