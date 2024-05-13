Pegasus (PGSUS) bedelsiz tarihini duyurdu

Pegasus, sermayesini % 388,76 bedelsiz artırarak 500 milyon TL'ye çıkarma kararı almış ve SPK'dan da onay gelmişti.

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. bugün (13 Mayıs 2024) KAP'a yaptığı açıklamada bedelsiz tarihini duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14 Mayıs 2024.

KAP bildirimde detaylar şöyle paylaşıldı:

Ödeme Tarihi: 16.05.2024 Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi: 15.05.2024 Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pegasus'tan bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 102.299.707 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Paylara İlişkin Primler" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak yoluyla, 397.700.293 TL artırılarak 500.000.000 TL seviyesine yükseltilmesine ilişkin olarak ihraç edilecek 397.700.293 TL itibari değerdeki paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ve Ana Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14 Mayıs 2024 olarak belirlenmiştir.