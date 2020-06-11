Pegasus, yurt dışı uçuşlarına başlıyor

Pegasus Hava Yolları, 15 Haziran itibarıyla kademeli şekilde Avrupa ülkelerine uçuşlara başlayacak

11.06.2020 15:16:000
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Pegasus, yurt dışı uçuşlarına başlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların kaldırılması sonrası ilk yurt dışı uçuşunu 13 Haziran'da Almanya’ya yapacak olan Pegasus Hava Yolları, 15 Haziran itibarıyla kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine de uçuş gerçekleştirecek.

İlk aşamada Almanya, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Hollanda, Fransa ve Belçika’ya uçmaya başlayacak olan Pegasus, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün izinleri doğrultusunda uçuşlarını kademeli olarak artırmayı planlıyor.

Pegasus Hava Yolları’nın uçuş tarifesi ve uçuşlara kabul şartlarıyla ilgili detaylı bilgiye şirketin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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