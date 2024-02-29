Pegasus’tan bedelsiz sermaye artırımı

Pegasus Hava Taşımacılığı, yüzde 388,75 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu. KAP’a yapılan açıklamada 102.299.707 TL'lik sermayenin 500.000.000 TL’ye çıkarılacağı duyuruldu.

29.02.2024 09:26:230
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Pegasus’tan bedelsiz sermaye artırımı

Pegasus KAP’a yaptığı açıklamada 102.299.707 TL olan sermayesini 500.000.000 TL’ye çıkaracağını duyurdu.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 102.299.707 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Paylara İlişkin Primler" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak yoluyla, 397.700.293 TL artırılarak 500.000.000 TL seviyesine yükseltilmesine, artırıma konu "Paylara İlişkin Primler" tutarının "Sermaye" hesabına aktarılması ve aktarımın yeminli mali müşavir raporuyla tevsik edilmesi konusunda gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine, sermaye artırımı nedeniyle beheri 1,00-TL nominal değerli 397.700.293 adet pay ihraç edilmesine ve sermaye artırımı ile ilgili yasal sürecin tamamlanmasının üzerine yeni ihraç edilen payların pay sahiplerine payları oranında kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtımının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.”

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