Pegasus’tan, İtalya ve Irak uçuşlarında kesintisiz iptal ve açığa alma hakkı

Pegasus Hava Yolları, 26 Şubat 2020’den önce satın alınan ve 31 Mart 2020’ye kadar olan İtalya ve Irak uçuşları için yolcularına kesintisiz iptal edebilme ya da açığa alma hakkı tanıdığını duyurdu.

26 ŞUBAT, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
Pegasus’tan, İtalya ve Irak uçuşlarında kesintisiz iptal ve açığa alma hakkı

Pegasus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya ve Irak için yapılacak bilet işlemlerine ilişkin duyuru yaptı.

Duyuruda, yolculara yönelik, “İtalya ve Irak’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan seyahat uyarısına istinaden 26 Şubat 2020 tarihinden önce satın aldığınız ve 31 Mart 2020 tarihine kadar olan İtalya ve Irak uçuşlarınızı 0850 250 6702 numaralı ücretsiz çağrı merkezimiz ile iletişime geçerek kesintisiz iptal edebilir ya da açığa alabilirsiniz.” ifadesi kullanıldı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Milyarder sayısında ABD'yi üçe katladı

Milyarder sayısında ABD'yi üçe katladı

Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı

Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı

Merkez: Koronavirüsün etkileri yakından takip ediliyor

Merkez: Koronavirüsün etkileri yakından takip ediliyor

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.