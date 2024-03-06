Pegasus'tan temettü için olumsuz karar

Pegasus yasal kayıtlara göre 2023'ü dönem zararı ile kapatılmış olması ve dağıtılabilir kâr tespit edilmemesi nedeniyle temettü verilmemesine karar verildiğini duyurdu.

6.03.2024 09:34:230
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Pegasus'tan temettü için olumsuz karar

Pegasus 2023 yılında temettü dağıtmayacağını açıkladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtların dikkate alındığı belirtilerek, "Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 21'inci maddesi ve Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası hükümleri çerçevesinde enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi yasal kayıtlara göre dönem zararı ile kapatmış olması nedeniyle dağıtılabilir kâr tespit edilmemiştir. Bu doğrultuda, dağıtılabilir kâr oluşmadığının tespiti pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır" denildi.

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