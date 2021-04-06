Pekcan: E-ticaret hacmi 2020'de yüzde 66 arttı

Bakan Pekcan, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2020 yılında yüzde 66 artarak 226 milyar TL'ye yükseldiğini söyledi.

6.04.2021 11:59:000
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Pekcan: E-ticaret hacmi 2020'de yüzde 66 arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin 2020 yılı e-ticaret karnesini açıkladı. 

E-ticaret hacminin 2020 yılında yüzde 66 artarak 226 milyar TL'ye yükseldiğini bildiren Bakan Pekcan, e-ticaret siparişinin, 2019 yılına göre yüzde 68 artışla 2 milyar 297 milyon adede yükseldiğini açıkladı.

Bakan Pekcan'ın verdiği bilgilere göre;

e-Ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019'da yüzde 9,8 iken 2020'de 5,9 puan artışla ortalama yüzde 15,7'ye yükseldi.

2020 yılında kaydedilen e-ticaret tutarının yüzde 91,4'ü yurt içi harcamalardan, yüzde 4,2'si diğer ülkelerin Türkiye'nin e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamalardan, yüzde 4,4'ü ise vatandaşlarımızın yurt dışından yaptığı alımlardan oluştu.

Gıdada yüzde 200, beyaz eşyada yüzde 129 artış

2020 yılında e-ticarette en fazla artış gösteren sektörler, yüzde 129 artışla beyaz eşya, yüzde 38 artışla giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 56 artışla elektronik, yüzde 61 artışla yemek, yüzde 105 artışla ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon sektörü, yüzde 200’ün üzerinde artışla gıda-süpermarket, yüzde 43 artışla eğitim ve danışmanlık, yüzde 100 artışla çiçekçilik ve yüzde 189 artışla metalürji ve kimya sektörü olarak ön plana çıktı.

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