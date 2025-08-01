Peker GYO finansal sonuçlarını açıkladı

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY), 2025 yılı Ocak-Haziran dönemine ait konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket bu dönemde ana ortaklık payına düşen net kârını 749.474 TL olarak açıkladı. 2024 yılının aynı döneminde bu tutar 8.801.598 TL olmuştu.

İkinci çeyrek özelinde ise şirketin ana ortaklık payına düşen net dönem kârı 14.236.852 TL olarak kaydedildi.

Şirketin konsolide hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre %880 artış göstererek 81,1 milyon TL'den 795,6 milyon TL'ye yükseldi. Ancak buna rağmen, konsolide esas faaliyet kârı yaklaşık %29 azalarak 1,1 milyar TL’den 782 milyon TL’ye geriledi.

Aynı dönemde şirketin ana ortaklığa ait öz kaynakları, 3,71 milyar TL’den 3,90 milyar TL’ye yükselerek yaklaşık %5 oranında arttı.