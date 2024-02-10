PepsiCo'nun geliri geçen son çeyrekte düştü

PepsiCo'nun geliri çeyreklik bazda 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydederken, piyasa beklentileri şirketin gelirinin bu dönemde yüzde 1,4 artışla 28,4 milyar dolara çıkması yönündeydi.

10.02.2024 09:24:230
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PepsiCo'nun geliri geçen son çeyrekte düştü

ABD merkezli gıda ve içecek şirketi PepsiCo'nun geliri, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 azalışla 27,9 milyar dolara gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

PepsiCo, 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. PepsiCo'nun net geliri geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 0,5 azalarak 27,9 milyar dolara geriledi. Şirketin geliri, 2022'nin dördüncü çeyreğinde yaklaşık 28 milyar dolar olmuştu.

PepsiCo'nun geliri çeyreklik bazda 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydederken, piyasa beklentileri şirketin gelirinin bu dönemde yüzde 1,4 artışla 28,4 milyar dolara çıkması yönündeydi.

Şirketin gelirinde, Latin Amerika hariç, diğer bölgelerde düşüş görüldü. PepsiCo'nun geliri Latin Amerika'da yüzde 18 artarken, Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya'da yüzde 4, Asya Pasifik, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Çin bölgesinde yüzde 2 ve Avrupa'da yüzde 1 düştü.

Kuzey Amerika'da ise şirketin atıştırmalık işindeki gelirinde yüzde 3'lük ve içecek işinde yüzde 2'lik düşüş kaydedildi. Şirketin net karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 1,3 milyar dolara yükseldi. PepsiCo, 2022'nin aynı döneminde 518 milyon dolarlık kar açıklamıştı.

PepsiCo'nun 2022'nin dördüncü çeyreğinde 37 sent olan hisse başına karı da geçen yılın aynı döneminde 94 sente çıktı. Ayrıca şirket, Haziran 2023'ten başlayarak temettü ödemesini yüzde 7 artırarak 5,42 dolara çıkarmayı planladığını duyurdu.

Fransız perakende devi Carrefour, ocak ayında "kabul edilemez fiyat artışları nedeniyle" PepsiCo ürünlerini raflardan kaldıracağını duyurmuştu.

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