“Perakende grubuna dönüşeceğiz”

Tuba İlze - CAPİTAL

Derimod'un İcra Kurulu Başkanı Murat Zaim, markanın 50 yıllık geçmişinden gelen tecrübeyi ve yenilikçi yaklaşımını vurgulayarak operasyonel ve dijital dönüşümlere odaklandıklarını belirtti. Zaim, "Geçmişimizden aldığımız güçle işimizi büyütmek ve geliştirmek için önemli adımlar attık. Tedarik zincirinden müşteri deneyimine kadar her alanda dijital altyapımızı güçlendirdik" dedi. Derimod'un 2024 hedeflerine değinen Zaim, mağaza sayılarını ve metrekarelerini artırarak 6,5 milyar TL'lik bir ciro ve e-ticarette yüzde 25'lik bir pay hedeflediklerini belirtti. Bu hedeflere ulaşmak için kararlılıkla ilerlediklerini söyledi.

“Mağaza sayısını artıracağız”

Türkiye'de 88 olan mağaza sayısını 2 yıl içinde 100'e ve yurt dışı mağaza sayısını 25'e çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Zaim mağaza büyüklüklerini de 150-200 metrekareden 350-400 metrekareye çıkarmayı planladıklarını belirtti. Yeni marka iş birlikleriyle ürün çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini belirterek İtalyan ayakkabı markası Geox ile başlayan iş birliğini Alberto Guardiani, Skechers, Harley Davidson, Caterpillar, Camper, Birkenstock gibi markalarla devam ettireceklerini ve ayakkabıya odaklı bir perakende grubuna dönüşmeyi amaçladıklarını ifade etti.

“E-ticaretin payı yüzde 25’e çıkacak”

Derimod'un e-ticaret vizyonu ve hedefleri hakkında da bilgi veren Zaim son iki senede teknolojiye yapılan ciddi yatırımlarla e-ticaret satışlarının ciro içindeki payını yüzde 20’ye çıkardıklarını belirterek bu oranı 2025 yılına kadar yüzde 25'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. 2022 yılında online moda satış kanalı başladıkları Zalando ile yapılan yurt dışı operasyonlarını sürdürdüklerini ve Avrupa, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri'nde e-ticaret platformlarında büyümeyi planladıklarını ekledi.