Perakende satışlar mart ayında gerileme kaydetti

Ticaret ve perakende satış hacmi martta yıllık bazda arttı. Aylık bazda ise gerileme yaşandı. TÜİK verilerine göre perakende satışlar Mart ayında yüzde 1,4 düştü.

Ticaret satış hacmi martta yıllık bazda yüzde 10,8 arttı. Perakende satış hacmi yıllık yüzde 9,2 artarken aylık bazda ise yüzde 1,4 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 5 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi de yüzde 1,4 azaldı.

Ticaret satış hacmi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 11,1 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 9,2 yükseldi.