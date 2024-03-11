Perakende satışlarda son altı ayın en hızlı artışı

Perakende ticaret satış hacmi Ocak ayında aylık olarak yüzde 2,6 arttı. Böylelikle Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek aylık artış kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Perakende ticaret satış hacmi verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, Ocak ayında perakende ticaret satış hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 arttı. Daha önce yüzde 11,4 olarak açıklanan Aralık ayındaki yıllık artış ise yüzde 14 seviyesine revize edildi. Ocak ayında aylık bazda ise yüzde 2,6'lık artış izlendi. Böylelikle perakende satışlarda altı ayın en hızlı aylık artışı görüldü.

Ticaret satış hacmi azaldı

Ticaret satış hacmi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 6,0 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,3 geriledi.

Ticaret satış hacmi Ocak ayında bir önceki aya göre de yüzde 3,2 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,9 düştü.