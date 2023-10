Perakende ve e-ticaret sektörlerinin geleceği teknolojiyle şekilleniyor

HPE ve sektörün önde gelen bilgi teknolojileri yöneticilerinin katıldığı toplantıda perakende ve e-ticaret sektörlerinde teknoloji kullanımı ve bundan sonraki dönem için teknolojiye dair beklentiler ele alındı.

Toplantı, HPE Türkiye Veri Servisleri İş Birimi Müdürü Mehmet Çatalgöl’ün açılış konuşmasıyla başladı. Perakende ve e-ticaret sektörlerinin oldukça rekabetçi ve sürekli kendisini yenilemesi gereken sektörler olduğuna değinen Çatalgöl, şunları söyledi:

“Perakende ve e-ticarette herkesin özellikle değindiği konu veri. Herkes veriyi doğru kullanmanın, anlamlandırmanın peşinde. HPE olarak son birkaç yıldır verinin işlenmesine dair çalışmalarımızla da adımızdan söz ettirir duruma geldik, bu alanda ana oyunculardan biri olduk. HPE Ezmeral çözüm ailemizle diğer pek çok sektörde olduğu gibi perakende ve e-ticaret sektörlerinde de müşterilerimizin kullanım senaryolarını dinleyerek, karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelecek çözümler üreterek başarı hikayelerine imza atıyoruz.”

Veriyi işlemenin yanı sıra depolamanın da önemli olduğunu vurgulayan Çatalgöl, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz aynı zamanda bir donanım şirketi olarak, müşterilerimizin verilerini onların iş yüklerine göre ideal ortamlarda depolayabilecekleri çözümler sunuyoruz. Block, object, file storage ve yedekleme çözümlerimizle en küçükten başlayıp diledikleri kadar büyüyebilecekleri bir yapı ile müşterilerimize en optimal hizmetleri sağlıyoruz. Bununla birlikte veriyi işlemek ve depolamak kadar korumak da önemli. Bunun için Zerto adlı bir yazılım çözümümüz mevcut. Tamamen iş sürekliliğine odaklı bir ürün olan Zerto ile, herhangi bir fidye yazılımı saldırısının başarılı olması halinde dakikalar içerisinde, sizi veri kaybı olmadan saldırıdan saniyeler önceki durumunuza döndürebiliyoruz. Üstelik Zerto’nun yeni sürümü sadece saldırı sonrasında durumu düzeltmekle kalmayıp, saldırı öncesinde bu ihtimalin gerçekleşmesini önleyecek çözümleri de size sağlıyor. Elinizdeki veriyi işlemeye, depolamaya ve korumaya dair ideal çözümler arıyorsanız, sizlere bir telefon, bir e-posta kadar yakınız.”

HPE GreenLake Perakende ve E-ticaretin İhtiyaçlarına Uygun Çözümler Sunuyor

HPE ve Intel yuvarlak masa toplantısında söz alan HPE Türkiye Bulut Servisleri Ülke Müdürü Eser Esen, HPE GreenLake kapsamında sundukları iş modelinden ve hizmetlerden söz etti. HPE GreenLake çözümlerinin bulut mimarisiyle kurgulanmış spesifik altyapıları HPE'nin satış kanalları üzerinden, müşterinin ortamında ve müşteriye özgü biçimde, kullandıkça öde mantığıyla sunulduğunu belirten Esen, şunları söyledi: “Biz tüm bunları hibrit bulut altyapısıyla sağlıyoruz. Uçtan buluta anlayışımızla, verinin yön verdiği bütün teknoloji şirketlerinin altyapı sağlayıcısı olma hedefimiz, bunun için hayata geçirdiğimiz ciddi iş birlikteliklerimiz var. Mimarilerimizi müşteri lokasyonunda çalışacak şekilde, Microsoft Azure ve Google Cloud gibi bulut ortamlarıyla entegre olarak kullanıma sunabiliyoruz. Bunlar için yerinde servis verebiliyoruz. Aynı zamanda sadece buluta geçmek isteyen değil, regülasyonlar, doğal afetler veya diğer sebeplerle buluttan çıkmak isteyen müşterilerimiz için de çözümler sunuyoruz. Bunun için uygulamaların gereksinimlerini tek tek elden geçiriyor, hangi servislere bağımlı olduklarına bakıyoruz. Bu noktada 100 birime karşılık 45 birim gibi maliyet avantajları ortaya koyabildiğimiz durumlar oluyor.”

HPE GreenLake hizmetlerinin tüketim bazlı olmasının ve kullandıkça öde mantığıyla sunulmasının maliyet konusunda büyük avantajları beraberinde getirdiğini söyleyen Esen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müşterilerimizle iş ve kullanım senaryoları üzerinden konuşuyoruz, ana performans kriterlerini anlamaya çalışıyoruz. Sizin hangi çıktılarınızı nasıl servis edebiliriz, hangi sorununuzu çözebiliriz gözüyle yaklaşıyoruz. Kurumların ihtiyaç duydukları pek çok hizmetin yanında geliştiricilere yönelik MLOPS gibi gelişmiş servisleri de HPE GreenLake çatısı altında tüketim bazlı olarak sunabiliyoruz. İşin açık kaynak tarafına da son derece hakimiz. Bunların yanında danışmanlık ve profesyonel servisler organizasyonumuz var. Bu tarafta HPE ve HPE harici teknolojiler için teslim, migrasyon, danışmanlık ve benzer profesyonel hizmetler sunabiliyoruz. Bunun devamında yönetilen hizmetleri de sağlamak gerekebiliyor. Çünkü şirketler bu altyapıları yönetmek için her zaman uygun personele sahip olmayabiliyor. HPE olarak tüm bunları yerinde sağlayabiliyoruz.”

Perakende Sektörü Müşterinin Hızına Yetişmek Zorunda

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren HPE Dijital Dönüşüm Çözümleri Stratejisti Amos Ferrari, sunumunda müşterilerin hızla değişen ihtiyaçlarından ve perakende sektörünün bunları karşılayabilmek için atması gereken adımlardan bahsetti.

Konuşmasına medya yansımalarında perakende sektörüne dair en çok ön plana çıkan teknolojik kavramların analiziyle başlayan Amos Ferrari, analitik çözümleri, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirliğe dair çabaların ilk üç başlıkta yer aldığını söyledi. Perakendede dijital dönüşümün Uç, Veri ve Bulut olmak üzere üç ana bacağı olduğuna dikkat çeken Ferrari, güvenliğin ve sürdürülebilirliğin rekabet avantajının olmazsa olmazları olduğuna değindi.

Uçtaki gelişimin özellikle deneyim ve dijitalleşmeye olan katkısına vurgu yapan Ferrari, bunları şöyle detaylandırdı: “Müşteriyle daha fazla yakınlık sağlayan dijital deneyimlerin önemli bir unsuru olan kişiselleştirilmiş omnikanal yaklaşımı, gelir ve giderlerde yüzde 10-15 avantaj sağlarken, pazarlamada yüzde 10-30, müşteri kazanımında yüzde 3-5 ve müşteri tatmininde yüzde 5-10 arasında iyileştirme potansiyeli ortaya koyuyor. Dijitalleşmeyle birlikte otomasyon konusunda büyük yol alan perakende sektörünün yüzde 40’lık otomasyon oranının önümüzdeki 3-4 yıl içinde yüzde 60-65 civarına tırmanacağını öngörüyoruz. Örneğin Home Depot, HPE Aruba Edge Services Platform (ESP) ile uçtan buluta güvenlik için yapay zekayla desteklenmiş bulut tabanlı ağ çözümünü başarıyla kullanıyor.”

Bulut tarafında ise perakendenin mühendislik ve platformlar aracılığıyla yeni fırsatlara ulaşabileceğinin altını çizen Ferrari, “Daha hızlı inovasyon ve yeni gelir akışlarının yaratılması konusunda perakendenin önünde önemli fırsatlar var. Dünya genelindeki perakende şirketlerinin yüzde 60’ı API entegrasyonuyla çok yönlü pazar yerlerine bağlanarak kendilerine yeni gelir kapıları, yeni fırsatlar oluşturacaklar. Accenture tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları perakende sektöründeki yöneticilerin yüzde 88’inin müşterilerinin değişimine yetişemediklerini düşündüğünü gösteriyor. Bu açığı kapatmak için bilgi teknolojileri altyapısının modernizasyonuna ihtiyaç var. HPE GreenLake Private Cloud ile tüketime dayalı BT modeline geçerek iş çevikliğini artıran YOOX NET-A-PORTER, bunun güzel bir örneği” diye konuştu.

Bunların yanında veri odaklı iş modeli ve güvene de dikkat çeken Ferrari, 2026 yılına kadar organizasyonların yüzde 40’ının üretken yapay zekayı iş akış modellerinin bir parçası haline getireceğini ve 2021 yılında perakende sektörünün en çok fidye yazılımı saldırısına maruz kalan sektörler arasında ikinci sırada olduğuna dikkat çekti. Sürdürülebilirliğin önemine de değinen Ferrari, Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 62’sinin çevre dostu üretim anlayışını benimseyen şirketlerin ürünlerini almaya daha yatkın olduklarını ifade etti.

Ferrari, konuşmasının sonunda HPE hesaplama gücüyle otonom mağazaları desteklemek için en son teknolojiyi kullanarak yapay zeka ile perakendede devrim yaratan Sensei örneğini paylaştı. Ferrari, “Sensei, HPE'nin perakende şirketlerinin geleceğin perakendeciliğini kurgulamaları için uçtan buluta mimarileri oluşturmalarına yardımcı olacak teknolojileri sağlayan, uçtan buluta hizmet şirketi. Sürükleyici deneyimler için temel oluşturmak, verimlilik ve kontrol için fiziksel dünyayı birbirine bağlamak, zeka ve güven sağlamak, yeni dijital ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesinde inovasyonu hızlandırmak adına HPE GreenLake ile sürdürülebilirlik, çeviklik ve maliyet optimizasyonu sağlayarak BT ortamını modernleştiriyoruz” dedi.

Perakende ve E-ticaret Sektörünün Teknoloji Liderleri Bir Araya Geldi

HPE ve Intel’in düzenlediği “Perakende ve E-ticaret Dünyasında Teknoloji Kullanımı ve Yeni Fırsatlar” konulu yuvarlak masa toplantısında perakende ve e-ticaret sektörünün teknoloji liderleri teknolojiyi nasıl kullandıklarını ve önümüzdeki döneme dair beklentilerini paylaştı.

Toplantıya LC Waikiki PMO Direktörü Kübra Gülcan, Hepsiburada IT Direktörü Kemal Erişen, Koçtaş CIO’su Uğur Serkan Taşkın, Carrefoursa Dijital Dönüşüm, İnovasyon ve Projeler Grup Müdürü Doğukan Batırsoy, Bizim Toptan Bilgi Teknolojileri Kıdemli Müdürü Ayhan Karayel, Sahibinden.com Bulut ve Network Yönetimi Müdürü Gökhan Şahin, Atasay Bilgi Sistemleri Direktörü Özkan Yurttaşer, Dinarsu Bilgi İşlem Müdürü Yusuf Peren, Civil Mağazacılık BT Müdürü Harun Binali, Hakmar Mağazacılık IT Müdürü Kerem Ok ve FLO, Uygulama Destek Kıdemli Müdürü Kazım Sarıkaya katıldı.

Oturumda son dönemde perakendenin en çok ön plana çıkan konuları ve teknolojiye olan bakışı paylaşıldı. Kar marjlarının oldukça düşük olduğu perakende ve e-ticaret sektörlerinde müşteri gereksinimlerinin karşılanmasının önemli olduğuna değinen katılımcılar, bunun için ellerindeki veriden anlamlı sonuçlar çıkarmalarına yardımcı olan veri analitiğinin büyük önem taşıdığına değindi.

Katılımcıların ön plana çıkardığı bir diğer konu da veri bütünlüğünün ve kalitesinin sağlanması konusuydu. Bulut bilişimin getirdiği faydalar, yapay zekanın perakendede kullanımı, fiziksel müşteri deneyiminin çevrimiçi deneyimle bir araya getirilmesi ve omnikanal deneyiminin sağlanması gibi konular da oturumun öne çıkan gündemleri arasında yer aldı. Toplantıya katılanların genel olarak gündeme getirdikleri konular şunlar oldu:

• Müşteriler artık çok talepkar, bilgili ve birbirleriyle çok hızlı bir paylaşım içerisindeler. Yönetmesi çok zor bir müşteri kitlesiyle karşı karşıyayız. Herkese, her müşteriye doğru ürünü, doğru fiyatla, doğru kanaldan, doğru şekilde yönlendirebilmek büyük bir teknoloji yatırımı gerektiriyor. Müşteri deneyimi merkezde yer alıyor.

• Yatırımların iki yönü var. Birincisi teknolojik yatırımlar, ikincisi insana yapılan yatırımlar. Burada mühendise de yatırım yapmanız lazım, çünkü teknoloji kendi başına çalışmıyor. Teknolojiyi birilerinin konfigüre etmesi, yaşam döngüsünü devam ettirmesi ve üzerinde iş süreçlerini geliştirmesi gerekiyor.

• Perakende uyum sağlamak zorunda olduğunuz bir alan, kar marjı çok düşük. Bu da iki farklı dengeyi gözetmeyi gerektiriyor. Bir tarafta müşteri deneyimi, yani kişiselleştirme ve müşteriye hitap etme, diğer tarafta marjı tutturma derdi yaşıyorsunuz. İş bu dengeyi yakalama sanatına dönüşüyor.

• Analitik platformlarını daha da güçlü hale getirmek, otomasyon ve kişiselleştirme için mutlaka yapılması gereken bir şey. Bunların iyi çalışması için de verinin çok sağlam olması lazım. Bozuk veriyle doğru sonuçları üretmek mümkün değil.

• Günümüzdeki perakende artık müşteriye daha yakın olmayı, müşteriyi daha iyi tanımayı, müşteriye daha iyi temas etmeyi gerektiriyor. Bunları sağlayamadığımız zaman, yani müşteriyi tanıyamadığımız zaman arkasındaki o kadar geniş algoritmalara sahip yapay zekanın bile birçoğu anlamsız kalıyor.

• Dünyanın ekonomik problemleri var, ciddi resesyon endişeleri var. Satışlar düşüyor, kar marjları daha da risk altına giriyor. Herkesin maliyetlere çok dikkat etmesi gerekiyor.

