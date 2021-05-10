Petkim'den tam kapanma döneminde borç erteleme

Petkim, yurt içi müşterilerinin 10 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında vadesi gelen borçlarını 1 Haziran tarihinde tahsil edecek

10.05.2021 15:45:000
Paylaş Tweet Paylaş
Petkim'den tam kapanma döneminde borç erteleme

Türkiye'nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim Petrokimya Holding AŞ, tam kapanma döneminde vadesi gelen alacaklarına erteleme imkanı tanıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petkim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşulları nedeniyle Türkiye genelinde uygulanmakta olan tam kapanma döneminde müşterilerine destek sağlamak amacıyla vadesi gelen alacaklarını erteleyecek.

Bu kapsamda şirket, yurt içi müşterilerinin 10 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında vadesi gelen borçlarını 1 Haziran'da tarihinde tahsil edilecek.


Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Radisson Blu, EMEA’daki portföyüne 16 yeni tesis ekledi

Radisson Blu, EMEA’daki portföyüne 16 yeni tesis ekledi

Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota ve Mazda'dan teknoloji ortaklığı

Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota ve Mazda'dan teknoloji ortaklığı

Sedan’ın tahtı sallanıyor mu? Dikkat çeken rakamlar

Sedan’ın tahtı sallanıyor mu? Dikkat çeken rakamlar

Türkiye’de dizel, elektrikli ve hibrit satışlarında dikkat çeken değişim

Türkiye’de dizel, elektrikli ve hibrit satışlarında dikkat çeken değişim

Müstakil, bahçeli evlere talep patladı; fiyatlar en çok nerelerde arttı?

Müstakil, bahçeli evlere talep patladı; fiyatlar en çok nerelerde arttı?

Altın yükselmeye devam edecek mi?

Altın yükselmeye devam edecek mi?

Yorum Yaz