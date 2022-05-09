Petkim'in ilk çeyrek karı yüzde 97 arttı

Petkim'in yılın ilk 3 ayında satışları küresel çapta jeopolitik risklere rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 127 artarak yaklaşık 11,4 milyar lira oldu.

9.05.2022 11:36:000
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Petkim'in ilk çeyrek karı yüzde 97 arttı

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim'in net karı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artarak 1,8 milyar liraya yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petkim'in yılın ilk 3 ayında satışları küresel çapta jeopolitik risklere rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 127 artarak yaklaşık 11,4 milyar lira oldu.

Küresel maliyet artışlarına rağmen Petkim'in faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 1,6 milyar lira olarak belirlendi. Şirketin net karı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artarak 1 milyar 753 lira oldu.

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