Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarının azalmakta olduğuna ilişkin işaretler ve küresel ekonomik görünüme ilişkin iyimserliğin etkisi ile üç ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesi yakınlarında seyreti.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Perşembe günü yüzde 0.9 yükseldikten sonra yüzde 0.3 değer kazandı ve Ocak ayından bu yana en büyük aylık kazancını gerçekleştirmeye yöneldi. ABD'de Cuma günü açıklanacak resmi verilerin, Bloomberg'in anketine göre, geçen hafta stokların 1.5 milyon varil düştüğünü göstermesi bekleniyor. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları üç haftanın en düşük seviyesine indi ve bu durum dünyanın 1 numaralı ekonomisinde işgücü piyasasının güçlü olduğunu işaret ediyor.

Petrol bu ay, ABD ve Çin'in uzun süredir devam eden ticaret anlaşmazlığını çözme konusunda ilk adımı atması ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının üretim kısıntılarını derinleştirme kararı almalarının etkisi ile yaklaşık yüzde 12 yükseldi. ABD'de özel sektörün fonladığı Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 7.9 milyon varil düştü. Bugün açıklanacak olan resmi veriler de bunu teyit ederse, ABD'de stoklar Ağustos'tan bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirmiş olacak.