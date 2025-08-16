Petrol fiyatlarındaki düşüş devlerin karını eritti

Dünyanın en büyük 12 petrol şirketinin yılın ilk yarısında elde ettiği toplam kar, geçen yılın aynı dönemine göre 24,9 milyar dolar azalarak 103,9 milyar dolara geriledi.

Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger ve Baker Hughes, Hollandalı Shell, İngiliz bp, Fransız TotalEnergies, İtalyan Eni, Norveçli Equinor ve Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco yılın ilk yarısında toplam 103,9 milyar dolar kar açıkladı.

Söz konusu şirketler 2024’ün ilk yarısında 128,8 milyar dolar kar elde etmişti. Böylece toplam kar yüzde 19,3 azalarak 103,9 milyar dolara geriledi.

Yılın ilk yarısında Saudi Aramco’nun karı yüzde 13,6 düşerek 48,68 milyar dolara, ExxonMobil’in karı yüzde 15,3 azalarak 14,79 milyar dolara indi.

Shell yüzde 30’luk düşüşle 9,8 milyar dolar, TotalEnergies yüzde 31,2 azalışla 6,54 milyar dolar, Chevron yüzde 39,7 kayıpla 5,99 milyar dolar, ConocoPhillips yüzde 1,2 düşüşle 4,82 milyar dolar kar açıkladı.

Equinor’un karı yüzde 13 azalışla 3,95 milyar dolara, bp’nin karı yüzde 31,9 düşüşle 3,73 milyar dolara, Eni’nin karı yüzde 8,3 azalışla 1,99 milyar dolara indi.

Schlumberger yüzde 17 kayıpla 1,81 milyar dolar, Halliburton yüzde 48,6 düşüşle 676 milyon dolar kar bildirdi. Baker Hughes ise yüzde 6,8 artışla 1,1 milyar dolar kar açıkladı.

- "Düşük petrol fiyatları şirketlerin kar marjlarını olumsuz etkiliyor"

Londra merkezli enerji enformasyon şirketi Energy Intelligence Group'un Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Şirketlerin karlarındaki düşüşün nedeni pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası olağanüstü kazançların ortadan kalkması." diye konuştu.

Mathonniere, bu süreçte ABD'deki teşviklerin karları artırdığını ancak destekleyici ortamın bittiğini belirterek, "ABD'deki gümrük tarifeleri krizi, ciddi belirsizlik ve maliyet baskısı yaratarak genel karlılığı aşağı çekebilir. Ayrıca petrol talebi geriliyor, bu da fosil yakıtlara yatırım iştahını azaltıyor." dedi.

Şirketlerin bu riskleri dağıtmak için stratejilerini yeniden yapılandırmaları gerektiğine vurgu yapan Mathonniere, karlılık oranlarının bundan sonraki süreçte portföyleri konsolide etme ve çeşitlendirme kabiliyetine bağlı olacağını ifade etti.

Mathonniere, bu süreçte enerji dönüşümünün önemine dikkati çekerek, "En karlı şirketler, sermaye disiplinini koruyan, harcamaları kısmaya devam eden ve yeşil dönüşüm projelerini titizlikle seçenler olacak. Artık satın almaların temel motivasyonu büyüme değil, dayanıklılık. Büyümeyen bir sektörde büyümenin tek yolu, rakipleri satın alarak pazar payını artırmak." diye konuştu.

Petrol fiyatlarının karlılık üzerindeki doğrudan etkisine işaret eden Mathonniere, uzun vadeli düşük fiyatların yatırımları geciktirdiğini de sözlerine ekledi.

Mathonniere, yıl sonuna kadar fiyatların 70 dolar bandında kalacağı, 2026'da ise talep toparlanması ve OPEC+ dışı arzın yavaşlamasıyla fiyatların 70 doların hemen altına gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.

- Fiyatlar aşağı yönlü seyrini sürdürecek

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi de kısa vadede fiyatların aşağı yönlü seyrini sürdüreceğini ancak düşük stok seviyelerinin piyasayı sıkı tutacağını, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in stok alımlarını durdurması halinde ise talebin 500-600 bin varil azalabileceğini söyledi.

Rizvi, OPEC+ üretim kotalarının da gelirleri sınırladığını ifade ederek, "Irak ve Rusya'dan gelen son veriler, her iki ülkenin de kotalara uyduğunu gösteriyor. Temmuzda OPEC+ üretimi günlük 140 bin varil azaltıldı. Bu eğilim karlılığı baskılamaya devam edecek ancak uyumun artması fiyatları da yukarı çekebilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD petrol arzının da yakından izlenmesi gerektiğini belirten Rizvi, üretimde olası bir düşüşün arz fazlası endişelerini hafifletebileceğini ve fiyatlara destek sağlayabileceğini anlattı.