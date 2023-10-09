Petrol Orta Doğu'da artan gerginlikle yükseldi

İsrail-Hamas savaşı Suudi Arabistan’ın günlük 1 milyon varil petrol kesintisi daha yapacağı beklentilerini azalttı. İsrail’in İran’a saldırı ihtimaline bağlı risklerin ise arttığı belirtildi.

9.10.2023 09:32:140
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Petrol Orta Doğu'da artan gerginlikle yükseldi

Orta Doğu’da tansiyonun yükselmesinin ardından petrol fiyatları yüzde 5’e kadar yükselerek geçen haftaki kayıplarının bir kısmını sildi.

ABD ham petrolün varil fiyatı savaş riskinin piyasalara yeniden dönüşü ile 86 doları aştı.

Brent petrol varil fiyatı ise yüzde 4 yükselişle 87,95 dolardan alıcı buluyor. Brent ve ABD ham petrolü, yüksek faiz oranları ve yavaşlayan küresel büyümenin petrol talebi görünümüne olumsuz etkisi sebebiyle geçtiğimiz hafta 10 dolar civarında kayıplar yaşamıştı.

İsrail-Hamas savaşı Suudi Arabistan’ın günlük 1 milyon varil petrol kesintisi daha yapacağı beklentilerini azalttı. Analistler, İsrail’in İran’a saldırı ihtimaline bağlı risklerin ise arttığını belirtti.

Saldırılar sonrası Orta Doğu Borsaları da değer kaybetti. İsrail’in gösterge TA-35 endeksi yüzde 6,4 ile son üç yılın en büyük kaybını yaşadı. Suudi Arabistan’ın Tadawul Tüm Hisseler Endeksi yüzde 1,6, Mısır’ın EGX30 endeksi yüzde 2,6 geriledi.

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