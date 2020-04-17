P&G Türkiye'de üst düzey atama

Dünyanın en büyük hızlı tüketim şirketlerinden Procter & Gamble (P&G) Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Pazarlama Direktörlüğüne Dr. Onur Yaprak getirildi. Yaprak bir önceki görevinde P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri Bebek Bakım ve Kadın Bakım Kategorilerinden Sorumlu Satış Direktörü olarak görev alıyordu.

Üniversite öğrenimi Marmara Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği üzerine yaptıktan sonra Yeditepe Üniversitesi’nde Pazarlama Yönetimi alanında Doktora Yapan Onur Yaprak, profesyonel iş yaşamına 2003 yılında P&G’de Marka Müdür Yardımcısı olarak başladı. 2009 yılına kadar P&G bünyesinde yer alan çeşitli markalarda Marka Yöneticisi olarak görevini sürdüren Onur Yaprak, ardından kariyerine İsviçre’de, P&G Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesinden Sorumlu Marka Müdürü olarak devam etti. 2013 yılına kadar bu görevi sürdüren Onur Yaprak, P&G’nin son yıllardaki en büyük satın alması Arbora & Ausonia (A&A) markalarının P&G’ye entegrasyonunu yöneten ekipte bulundu.

Yurt dışında geçen başarılı bir kariyerin ardından 2014 yılında Türkiye’ye geri dönen Onur Yaprak, P&G Türkiye ve Kafkaslardan Sorumlu Markalar Direktörü olarak atandı. 2016 yılına kadar bu sorumluluğu sürdüren Yaprak, ardından görevine P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri Bebek Bakım ve Kadın Bakım Kategorilerinden Sorumlu Satış Direktörü olarak devam etti. Dr. Onur Yaprak, Mayıs 2020 tarihi itibariyle P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Pazarlama Direktörü olarak görev alacak.

2014 – 2018 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde Marka Pratikleri Yüksek Lisans programında ders veren Onur Yaprak’ın yayımlanmış makaleleri de bulunuyor. Onur Yaprak, aynı zamanda 2018 yılından bu yana Darüşşafaka Cemiyeti’nde Öğrenci Mentörü olarak sorumluluk alıyor.