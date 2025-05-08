P&G Türkiye'de üst düzey atama: 9 ülkeden sorumlu olacak

P&G Avrupa Ev Bakım Kategorisi’nden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Oya Öngör, 1 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı olarak Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Moğolistan, Gürcistan, Kazakistan, Ermenistan ve Tacikistan olmak üzere 9 ülkeyi kapsayan bölgeye liderlik edecek.

25 yıllık P&G kariyerinin son 5 yılında P&G Avrupa Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Avrupa Başkan Yardımcısı olarak görev alan Oya Öngör, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı.

Lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Oya Öngör, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde yüksek lisans programını tamamladı. Üniversiteden mezun olduktan kısa bir süre sonra 1999 yılında P&G Türkiye’de ev bakım kategorisinde marka yöneticisi olarak başladığı iş hayatına, farklı kategorilerde marka yöneticiliği yaparak devam etti. P&G Türkiye’deki 6 yıllık deneyiminin ardından 2005 yılında P&G’nin İsviçre’de yer alan Avrupa merkezinde yurt dışı kariyerine adım atan Oya Öngör, iki yıl boyunca Kadın Bakım Kategorisinden Sorumlu Marka Yöneticisi olarak çalıştı. Daha sonra 2007 yılında Kadın Bakım Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü, 2011 yılında Kişisel Bakım Kategorisinden Sorumlu Ticari Pazarlama Direktörü, 2015 yılında Avrupa Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Ticari Pazarlama Direktörü görevlerini üstlendi.

Son olarak 2020 yılından bu yana Cenevre’de P&G Avrupa Ev Bakım Kategorisi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışan Oya Öngör, yeni görevinde P&G Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Moğolistan, Gürcistan, Kazakistan, Ermenistan ve Tacikistan olmak üzere bölgenin sorumluluğundaki diğer ülkelerin yönetimini de üstlenecek.



