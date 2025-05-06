Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu Başkanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti

6.05.2025 20:39:230
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Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti

Vedat Eczacıbaşı’nın kızı olan Pınar Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın kuzeniydi. Pınar Eczacıbaşı’nın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. 

Eczacıbaşı ailesinden yayımlanan açıklamada Saffet Pınar Eczacıbaşı'nın 6 Mayıs günü vefat ettiği duyuruldu.

Eczacıbaşı’nın cenazesi 8 Mayıs Perşembe günü Zincirlikuyu Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 

Aile, çelenk yerine Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapılmasını istedi.

DEİK'TEN AÇIKLAMA

Pınar Eczacıbaşı'nın vefatına ilişkin DEİK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "DEİK Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Eski Üyemiz, Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi Kurucu Başkanımız ve Türkiye-Belçika İş Konseyi Eski Başkanımız Pınar Eczacıbaşı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Cenazesi, 8 Mayıs Perşembe günü, Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, iş dünyasına ve yakınlarına sabırlar dileriz" denildi.




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