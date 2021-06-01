Piyasa enflasyonun 2021 zirvesine çıkacağını öngördü

Bloomberg HT'nin enflasyon anketinde Mayıs ayına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi yüzde 17,23 oldu. 3 Haziran'da açıklanacak enflasyonun piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesi durumunda 2021 yılının en yüksek seviyesi kaydedilmiş olacak.

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından hazırlanan enflasyon anketinde Mayıs ayına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi yüzde 17,23 oldu. Aylık bazda enflasyon beklentisi ise yüzde 1,44 olarak belirlendi.

19 kurumun katıldığı ankette en düşük beklentiyi paylaşan kurum Mayıs ayında aylık enflasyonun yüzde 1,18; yıllık enflasyonun yüzde 16,94 olarak gerçekleşmesini öngördü. En yüksek beklentiyi paylaşan kurum ise Mayıs ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 1,73; yıllık bazda ise yüzde 17,57 yükselmesini tahmin etti.

Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentileri de derlendi. Buna göre bu anket döneminde yıl sonu tahminini paylaşan 17 kurumun 2021 yılsonu beklentisi yüzde 14,50 oldu. En yüksek tahmin yüzde 15,50 olurken, en düşük tahmin ise yüzde 11,70 olarak kaydedildi.

Mayıs'ta kurda yeni rekor kaydedildi

Nisan'da Türkiye'de tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 17,14 artışla 2 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti. Bunun yanında enflasyonda Nisan ayıyla birlikte yükseliş serisi de 7. aya ulaşmıştı.

Mayıs ayına gelindiğinde Dolar/TL kurundaki yükseliş dikkat çekmişti. Dolar/TL kuru Mayıs ayının sonunda 8,61 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, ay genelinde Türk Lirası dolar karşısında yüzde 3 gerileme kaydetmişti.

Öncü göstergeler ise enflasyonda yatay bir seyre işaret etti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre Mayıs ayında perakende fiyatlarda yıllık artış yüzde 16'nın altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı tüketici ve üretici fiyat endekslerini 3 Haziran Perşembe günü saat 10:00'da açıklayacak.