Piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı: 13 Ekim gündemi

Küresel piyasalarda dün satış ağırlıklı bir seyir izlenmesinin ardından, bugün ABD'de açıklanacak eylül ayı enflasyonu ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları takip edilecek.

Emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin devam etmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası arz ve talep kaynaklı faktörlerle yükselen enflasyonun beklenenden daha uzun süre gündemde kalacağı endişelerini artırdı. Büyümeye dair aşağı yönlü baskıların olduğu bir ortamda artan enflasyonist kaygılar para politikalarına dair belirsizlikleri beraberinde getirirken, bu kapsamda ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi ile Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) eylül ayı toplantı tutanaklarının yatırımcı algısının şekillenmesinde önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

Analistler, Fed'in eylül ayı toplantısında ekonomideki gelişimin beklenildiği gibi devam etmesi halinde "yakında" varlık alım hızının yavaşlatılabileceği mesajı verdiğini anımsatarak, piyasada beklentilerin, Fed tarafından bu adımlara aralıkta başlaması ve 2022 ortasında tamamlanması yönünde olduğunu söyledi.

Bugün açıklanacak eylül ayı enflasyon verisinin de para politikasının geleceğine dair önemli ipucu vereceğini aktaran analistler, ağustosta yüzde 5,3 düzeyinde gerçekleşen veriye dair beklenti üzeri bir gerçekleşmenin sıkılaşma yol haritasını teyid edeceğini vurguladı. Beklentiler yıllık enflasyonun yüzde 5,3 seviyesinde kalacağı yönünde.

Makroekonomik tarafta dün New York Fed'in eylül ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentileri eylülde 0,1 puan artışla yüzde 5,3'ye yükseldi. Art arda 11 aydır yükseliş gösteren kısa vadeli enflasyon beklentileri, anketin yapılmaya başlandığı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Öte yandan ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı ağustosta 10 milyon 439 bine gerileyerek Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,34, S&P 500 endeksi yüzde 0,24, Nasdaq endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Dolar endeksi dün 94,6 ile 28 Eylül 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 94,3 seviyelerinde bulunuyor. Dün yüzde 1,63 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 1,57'nin altını gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 1,58'de dengelendi. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının bugüne karışık seyirle başlaması dikkati çekerken, bugün başlayacak bilanço sezonunun hisse bazlı hareketleri artırabileceği belirtiliyor.

Avrupa tarafında, dün Kovid-19'un ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programının finansmanı kapsamında Avrupa Birliği (AB) ilk defa yeşil tahvil ihraç etti. Söz konusu ihraca rekor düzeyde talep geldi. Açıklanan veriler de ekonomik toparlanmaya dair güveni sarsmaya devam ederken, bu gelişmelerle Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23, Almanya'da DAX 30 endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,34 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,2'lik düşüşle 1,1530 seviyesinden kapanmasının ardından bugün 1,1550 seviyesine yükseldi. Avrupa endeks vadeli işlem kontratlarının yeni güne karışık başladığı görülüyor.

Asya'da bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayı çekirdek makina siparişleri artış beklentilerinin aksine aylık bazda yüzde 2,4 düşüş kaydetti. Çin'de ise eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 28,1 ve ithalat yüzde 17,6 arttı. Ülkede dış ticaret fazlası, beklentilerin üzerinde gelen ihracat verilerinin desteği ile 46,8 milyar dolarlık öngörüleri aşarak 66,8 milyar dolar oldu.

Makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesinin yanı sıra Çin'de çeşitli sektörlere yönelik regülasyon adımları, emlak sektöründe borçların yapılandırılması ve tedarik sorunlarına ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasının ardından döviz kurlarındaki yükseliş ve azalan küresel risk iştahının etkisiyle kapanışa yakın kazançlarını geri verdi ve günü yüzde 0,04'lük sınırlı artışla 1.416,82 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün tarihi zirvesini 9,0471'e taşımasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,0410 seviyelerinden işlem görüyor.

Bu arada, Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminini 2021 için yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltirken, 2022 için yüzde 3,3 düzeyinde bıraktı.

Analistler, rekor seviyelere yükselen emtia fiyatlarının küresel bazda enflasyon baskısı oluşturmaya devam ettiğini, artan belirsizliklerin pay piyasalarını negatif etkilediğini söyledi.

Bugün yurt içinde konut satış istatistiklerinin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, ABD ve Almanya'da enflasyon ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.420 ve 1.440 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, ağustos ayı sanayi üretimi

09.00 Almanya, eylül ayı TÜFE

10.00 Türkiye, eylül ayı konut satışları

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, eylül ayı TÜFE

21.00 ABD, eylül ayı FOMC toplantı tutanakları