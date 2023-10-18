Piyasalar... Dolar 28 lirayı aştı, altının gramı 1.745 lira, borsa düşüşle başladı

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.950 ve 7.820 seviyelerinin destek, 8.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydediyor...

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,0100 seviyelerinden işlem görüyor. Dün, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 27,9384'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 28,0100'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 29,6400'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,2 primle 34,1630'dan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 106,2 seviyesinde bulunuyor.

Altının gramı 1.745 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.745 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,53 artışla 1.728 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 1 primle 1.745 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.870 liradan, cumhuriyet altını 11.730 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,7 yükselişle 1.937 dolar seviyesinde bulunuyor.

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,85 düşüşle 7.964,63 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 150,38 puan azalışla ve yüzde 1,85 değer kaybederek 7.964,63 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,96 ve holding endeksi yüzde 1,75 azalış kaydetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 2,73 ile inşaat oldu. Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,27 değer kazancıyla 8.115,01 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Fed'in Bej Kitap Raporu ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.950 ve 7.820 seviyelerinin destek, 8.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.