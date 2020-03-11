Piyasalar ECB'yi radarına aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed), geçen hafta politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmesinin ardından gözler ECB'ye çevrildi. Koronavirüs kaynaklı endişelerle özellikle dünyanın önde gelen merkez bankalarının yaptığı "güvercin" açıklamalar ve Fed'in faiz indirimi sonrası piyasalar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da bir adım atacağına kesin gözüyle bakıyor.

Ekonomistler, bankanın mevduat faiz oranlarında indirime gideceğini, diğer mali ve parasal araçlara da yöneleceğini belirterek, mevduat faiz oranlarında yapılacak bir indirimin etkisinin az olacağını, diğer araçlara yönelmenin daha etkili olabileceğini vurguladı.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ECB'nin, mühimmatının bittiğini, arz ve talep şokundan kaynaklı ekonomik etkiyi hafifletmek için yapacağı çok az şey olduğunu söyledi.

Faiz indiriminin herhangi bir etkide bulunup bulunmayacağının asıl soru olduğunu, faizlerin negatif seviyelerde bulunduğunu ve bankaların bundan zarar gördüğünü ifade eden Houte, maliye politikası ve vergilerde tolerans gösterilmesi konularının ele alınmasının ek parasal genişlemeden daha etkili olacağını vurguladı.

Houte, ECB'nin alabileceği önlemlere değinirken, "Bu etkili önlemler sadece kredilerin güçlendirilmesi, daha fazla devlet tahvili alma, teminat kurallarında geçici değişiklik, koronavirüsten dolayı finansal problemler yaşayan şirketlerin banka kredilerinin uzatılmasını desteklemek amacıyla 'hedeflenmiş likidite enjeksiyonu' olabilir." diye konuştu.

Toplantıda yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO), varlık alım miktarının artması, bazı teminat kurallarının hafifletilmesi gibi uygulamaların olabileceği öngörüsünde bulunan Houte, "Bir faiz indirimi imkansız değil ancak son tercih olabilir." dedi.

"ECB, finansal piyasalardaki belirsizlikle mücadele edebilir"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB'nin bu haftaki toplantısında varlık alım programında geçici bir artışa gidebileceğini, mevduat faiz oranını da 10 baz puan indirebileceğini söyledi.

Schubert, "Koronavirüsten kaynaklı belirsizlik, 2011 yılında Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin finansal piyasaları vurmasından kaynaklanan belirsizliğin derecesine ulaştı." ifadesini kullandı.

Schubert, ECB'nin finansal piyasalardaki belirsizlikle mücadele edebileceğini kaydetti.

"ECB, mevduat faiz oranında 10 baz puanlık indirime gidebilir"

Capital Economics Avrupa Başekonomisti Andrew Kenningham ise ECB'nin mevduat faiz oranında 10 baz puanlık indirime gideceği öngörüsünde bulundu.

Bankanın TLTRO şartlarını değiştirebileceğini belirten Kenningham, TLTRO'daki değişikliklerle olumsuz etkilenen sektör ve bölgelere daha fazla ve ucuz kredi temin edilebileceğini aktardı.

Kenningham, Fed'in politika faizinde yaptığı 50 baz puanlık indirimin ECB üzerindeki baskıyı artırdığını ancak mevduat faizlerinde indirim yapılması durumunda bankanın, ileride kullanmak için daha az cephanesi kalacağını söyledi.

"Mevduat faiz oranlarında indirime gitme, kredi büyümesine az etkide bulunacak"

Berenberg Ekonomisti Florian Hense, İtalya'daki yarı tecrit durumu ve Avrupa'da koronavirüse karşı alınan katı önlemlerin yakın dönemde ekonomiye önemli ölçüde zarar verdiğini savundu.

Piyasaların, mevduat faiz oranının hem bu hafta hem de haziran ayında 10 baz puan düşürülmesini fiyatladığını ifade eden Hense, mevduat faiz oranlarında indirime gitmenin, kredi büyümesine az etkide bulunacağını kaydetti.

Hense, parasal ve mali politikanın virüs kaynaklı arz ve talep etkisini direkt telafi edemeyeceğini ancak parasal ve mali araçların kullanılmasının, likidite ve güven üzerindeki ikinci aşama etkilerini kontrol etmeye yardımcı olacağını vurguladı.