Piyasalar Mayıs ayında faiz değişikliği beklemiyor

Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi Mayıs ayında faizlerin sabit tutulacağı, yılsonunda ise faizlerin yüzde 16 seviyesine indirileceği yönünde.

TCMB’nin ilk faiz indiriminin ne zaman olacağıyla ilgili soruya ise iki kurum Haziran, dört kurum Temmuz, beş kurum, Ağustos, beş kurum Eylül, üç kurum da Ekim ayında ilk faiz indiriminin gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Yıl sonunda en fazla faiz indirimi bekleyen kurum faizlerin yüzde 14,75 seviyesine kadar indirileceğini belirtirken, bir kurum faizlerin 300 baz puan artırılarak yüzde 22 seviyesine çıkarılacağını düşünüyor.

Yabancı kurumlar da Mayıs ayında yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısından faiz indirim kararı çıkmasını beklemezken, ilk faiz indirimi için farklı tarih tahminlerinde bulunuyor.

Barclays dördüncü çeyrekte TCMB'nin ilk defa faizleri indirmeye başlayacağını ve 350 baz puanlık kesinti yapacağını düşünüyor. ING Bank ise faizlerin üçüncü çeyreğin sonuna doğru indirileceğini tahmin ettiklerini belirtirken, Deutsche Bank Temmuz ayından itibaren faiz indirimi beklediklerini söyledi.