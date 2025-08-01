Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (1 Ağustos)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybederek 10.740,47 puana geriledi.

1.08.2025 13:39:380
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Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (1 Ağustos)

Dün günü 10.743,20 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 11,92 puan ve yüzde 0,11 artışla 10.755,12 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,73 puan ve yüzde 0,03 değer kaybıyla 10.740,47 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.710,62, en yüksek 10.774,91 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,47 ve mali endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken hizmetler endeksi yüzde 0,14 ve teknoloji endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükselirken 50'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Koç Holding, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ile Çan2 Termik oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 294 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1400, sterlin/dolar paritesi 1,3150 ve dolar/yen paritesi 150,5 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,6660 liradan, avro 46,4120 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 3 bin 294 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 azalışla 71,4 dolardan işlem görüyor.

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