Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (1 Ekim 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,70 değer kaybederek 10.935,03 puana geriledi.

Dün 11.012,12 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 19,31 puan ve yüzde 0,18 azalışla 10.992,82 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,09 puan ve yüzde 0,70 değer kaybıyla 10.935,03 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.896,41 en yüksek 10.992,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,39, sanayi endeksi yüzde 1,11, mali endeks yüzde 0,54 ve hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükselirken 74'ü düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 889 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,02, bileşik getirisi yüzde 39,26 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1730, sterlin/dolar paritesi 1,3470 ve dolar/yen paritesi 147,2 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,5920 liradan, avro 48,8410 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 3 bin 889 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 azalışla 65,5 dolardan işlem görüyor.

