Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (1 Eylül 2025)

Cuma günü 11.288,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 20,19 puan ve yüzde 0,18 artışla 11.308,24 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,58 puan ve yüzde 0,12 değer kaybıyla 11.274,47 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.254,42, en yüksek 11.334,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,78 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 0,60, sanayi endeksi yüzde 0,17 ve hizmetler endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükselirken 50'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 469 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,71 ve bileşik getirisi yüzde 38,90 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1720, sterlin/dolar paritesi 1,3530 ve dolar/yen paritesi 147,1 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,1240 liradan, avro 48,2300 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 artışla 3 bin 469 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1 yükselişle 68 dolardan işlem görüyor.