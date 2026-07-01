Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (1 Temmuz 2026)

Dün 14.121,83 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,37 puan ve yüzde 0,08 azalışla 14.110,46 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 109,30 puan ve yüzde 0,77 yükselişle 14.231,13 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.031,72 puanı, en yüksek 14.232,44 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 0,31, sanayi endeksi yüzde 0,51 ve teknoloji endeksi yüzde 2,78 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükselirken 39'u düştü, 4'ü ise yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 990 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,79 , bileşik getirisi yüzde 40,18 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1390, sterlin/dolar paritesi 1,3250 ve dolar/yen paritesi 162,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,6750 liradan, avro 53,1940 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,58 azalışla 3 bin 990 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,6 azalışla 72,2 dolardan işlem görüyor.