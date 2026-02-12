Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (12 Şubat 2026)

Dün günü 13.787,82 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 7,19 puan ve yüzde 0,05 artışla 13.795,00 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 82,62 puan ve yüzde 0,60 kazançla 13.870,43 puana çıktı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.784,80, en yüksek 13.893,80 puanı gördü.

Günün ilk yarısında, sanayi endeksi yüzde 1,2, mali endeks yüzde 0,8 ve teknoloji endeksi yüzde 0,4 yükselirken, hizmetler endeksi yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 79'u yükselirken 18'i düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları, Koç Holding ile Astor Enerji oldu.

- Altının ons fiyatı 5 bin 72 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,08, bileşik getirisi yüzde 35,82 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1890, sterlin/dolar paritesi 1,3650 ve dolar/yen paritesi 152,9 düzeyinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 43,6520 liradan, avro 52,0250 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 azalışla 5 bin 72 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 azalışla 68,8 dolardan işlem görüyor.