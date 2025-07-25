Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 40,5560 liradan, Euro 47,6370 liradan satılıyor.

25.07.2025 13:42:210
Paylaş Tweet Paylaş
Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kaybederek 10.645,61 puana geriledi.

Dün 10.689,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,90 puan ve yüzde 0,18 artışla 10.707,95 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 43,44 puan ve yüzde 0,41 değer kaybıyla 10.645,61 puana düştü.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.622,91 en yüksek 10.722,97 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,47, hizmetler endeksi yüzde 0,26, mali endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükselirken 63'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Pegasus Hava Taşımacılığı ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 346 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 147,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,5560 liradan, Euro 47,6370 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 düşüşle 3 bin 346 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yatay seyirle 68,6 dolardan işlem görüyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Küresel piyasaların gözü FED Toplantısında... FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Küresel piyasaların gözü FED Toplantısında... FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Güney Afrika'da milyoner iş insanı fil saldırısında hayatını kaybetti

Güney Afrika'da milyoner iş insanı fil saldırısında hayatını kaybetti

Rusya Merkez Bankası da politika faizini düşürdü

Rusya Merkez Bankası da politika faizini düşürdü

Türk şirket yüzde 80 üzeri yerlilikle güneş paneli üretmek için 520 milyon dolar yatırım yapacak

Türk şirket yüzde 80 üzeri yerlilikle güneş paneli üretmek için 520 milyon dolar yatırım yapacak

DMM, Mehmet Şimşek ile ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı

DMM, Mehmet Şimşek ile ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı

Kocaeli'de üretilen her 100 araçtan 87'si ihraç edildi

Kocaeli'de üretilen her 100 araçtan 87'si ihraç edildi

Yorum Yaz