Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (14 Kasım 2025)

Dün 10.628,63 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 23,74 puan ve yüzde 0,22 azalışla 10.604,89 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,39 puan ve yüzde 0,59 değer kaybıyla 10.566,23 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.549,80 en yüksek 10.607,39 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,5, hizmetler endeksi yüzde 0,9, sanayi endeksi yüzde 0,3 ve mali endeks yüzde 0,18 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükselirken 64'ü düştü 1 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Sasa Polyester, ile Akbank oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 169 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,85, bileşik getirisi yüzde 40,25 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3160 ve dolar/yen paritesi 154,7 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3310 liradan, avro 49,2410 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 4 bin 169 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,8 artışla 63,8 dolardan işlem görüyor.